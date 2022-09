"Abbiamo giocato molto bene per 70 minuti, ma gli ultimi venti non mi sono proprio piaciuti. Sul 2-0 avremmo dovuto tenere la partita in controllo, ma ci siamo fatti schiacciare. Non mi è piaciuto questo atteggiamento. È importante aver raggiunto la Final Four per la seconda volta consecutiva, però il resto, purtroppo, rimane, non c'è niente da fare. Certo, stasera mi faccio scivolare via un po' di amarezza. I ragazzi sono stati bravi a rimettere in piedi il gruppo. Era difficilissimo. Ma sono ragazzi con valori su cui bisogna lavorare. Ora dobbiamo superare il mese di dicembre, fino a lì sarà dura".

Dimarco: "Soddisfatti per la Final Four, contento per il mio gol"

Queste le parole di Federico Dimarco, soddisfatto per aver firmato la sua prima marcatura in azzurro con il gol numero 1.500 nella storia della Nazionale.

"Sono contento di aver segnato il mio primo gol in Nazionale, ma l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Siamo soddisfatti di essere arrivati alle finali. Ho fatto tanta strada dagli inizi della mia carriera alla Nazionale. Ho sempre dato il massimo nel mio lavoro. Sono contento di aver segnato un gol significativo, il numero 1.500 nella storia della Nazionale. Ora mi godo questa serata".

Mancini: "Rischiare Immobile non aveva senso"

