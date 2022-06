Del nuovo corso dell’Italia resta ancora qualche cartuccia lucente nelle tasche del ct Roberto Mancini. Una di queste, pronta ad essere sparata in campo contro la Germania nel quarto appuntamento di Nations League, è una conoscenza abbastanza nota nella seconda parte di stagione in Serie A., difensore classe 2003, ha accumulato 873 minuti con la maglia dell’Atalanta tra campionato e coppe e ora si prepara a riscuotere l’eredità della retroguardia azzurra.

Difensore centrale estremamente versatile, Scalvini può giocare sia a destra che a sinistra, ma il tecnico dell’Atalanta lo ha anche provato ad utilizzare in un ruolo più avanzato. Ciò rende l’idea di quanto rimanga ancora sconfinato il suo potenziale, data la giovane età. Il fisico gli consente di diventare la prossima torre degli Azzurri (194 cm): proprio di testa il difensore della Dea si è sbloccato alla sua tredicesima apparizione in campionato, ha tutte le capacità di diventare un maestro del gioco aereo.

Proprio in questo inizio d’estate su Giorgio Scalvini sono piombate le sirene del mercato estero, prima di tutte l’Atletico Madrid. Ma il 18enne di Chieri non si fa distrarre: c'è una maturità da preparare assieme al coetaneo compagno di ritiro Willy Gnonto - i due si conoscono bene, a 10 anni si affrontavano già sui campi da calcio - il diploma del Liceo Sportivo di Bergamo lo attende prima di iscriversi alla facoltà di Chimica, motivo per cui anche Scalvini si è dovuto portare i libri durante il ritiro di giugno, tra allenamenti, studio e… il, nella speranza di diventare il settimo più giovane a indossare l’azzurro per la prima volta (in tal caso, dal 2000 in poi soltanto Gigio Donnarumma e Davide Santon avrebbero “bruciato le tappe” prima di lui). E lo stesso difensore potrebbe battere il primato appartenente ora all'attaccante dello Zurigo con cui condivide i momenti di studio, ossia diventare il