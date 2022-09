un gol sensazionale in Svezia-Slovenia, match della Lega B di Nations League. Al minuto 28 del primo tempo, su un lancio di Petar Stojanovic dell’Empoli, Benjamin Šeško, attaccante 19enne del Salisburgo, ha calciato in diagonale con il mancino. Una rete incredibile, il suo piede preferito tra l’altro è il destro. Un gesto tecnico che conferma quanto di buono si dice di lui da un paio d’anni e che ricorda quanto fatto da Francesco Totti in Sampdoria-Roma 2-4 del 2006/07. Per la posizione da cui ha calciato, alcuni lo hanno paragonato anche al gol di Van Basten in Olanda-U.R.S.S. agli Europei 1988, che calciò da destra al volo da una distanza ancora maggiore dalla porta. Ha qualcosa in comune anche con il gol di Di Canio in West Ham-Wimbledon, che però segnò in sforbiciata. La pausa per le nazionali, da molti bistrattata per il numero di calciatori che si sono infortunati in questi giorni , ha regalato in realtà numerosi spunti. L’Italia che ha ritrovato compattezza e concretezza , l’Olanda di Van Gaal che continua un percorso di crescita costante ed inizia a bussare alla porta delle favorite dei Mondiali, Argentina e Brasile che sono già in modalità Qatar 2022, le tante sperimentazioni di Francia ed Inghilterra, che forse si nascondono nell’ottica della rassegna iridata. Oltre a tutte queste belle cose, però, c’è stato anche. Al minuto 28 del primo tempo, su un lancio di Petar Stojanovic dell’Empoli,, attaccante 19enne del Salisburgo, ha calciato in diagonale con il mancino. Una rete incredibile, il suo piede preferito tra l’altro è il destro. Un gesto tecnico che conferma quanto di buono si dice di lui da un paio d’anni e che. Per la posizione da cui ha calciato, alcuni, che calciò da destra al volo da una distanza ancora maggiore dalla porta. Ha qualcosa in comune anche con il gol di Di Canio in West Ham-Wimbledon, che però segnò in sforbiciata.

CHI È BENJAMIN ŠEŠKO

La baby promessa del calcio europeo nasce il 31 maggio del 2003 a Radece, in Slovenia. Inizia a giocare a calcio nelle giovanili del Domzale e poi in quelle del Krsko. Ed è subito una punta. Il Salisburgo lo nota e lo acquista quando ha 16 anni, nel 2019, per 2,50 milioni di euro. La dirigenza Red Bull decide però di lasciarlo crescere in una realtà minore, così si trasferisce in prestito al Liefering, squadra satellite che partecipa alla Serie B austriaca. E’ qui che fa il suo esordio tra i professionisti e dopo la prima stagione di adattamento, nel 2020/21 diventa la stella del club: 21 reti in 29 partite di campionato. Numeri incredibili, tanto che i più esperti iniziano a parlare di lui, anche in Italia. Inevitabilmente, nel 2021/22 il Salisburgo decide di tenerlo con sé in prima squadra e di farlo giocare titolare con regolarità. Debutta in Europa contro il Brondby nell’andata dei playoff di Champions League, ed al ritorno segna il suo primo gol con la maglia biancorossa. Al termine della stagione, le reti sono 11 in 37 presenze, considerando tutte le competizioni. Una buona media, che gli consente anche di trovare spazio nella Nazionale da maggio 2021, e il 1° giugno contro la Macedonia del Nord diventa il più giovane ad esordire con la Slovenia. Ovviamente, pochi mesi dopo infrange anche un altro record: con il gol contro Malta è il più giovane marcatore della storia della sua Nazionale. Nell’estate che ci siamo da poco lasciati alle spalle, Šeško è stato nel mirino di numerosi club, tra cui Milan, Manchester United e Chelsea. Alla fine però l’ha spuntata il Lipsia, l’altra società Red Bull, con un’offerta di 24 milioni di euro. Lo sloveno andrà in Germania dal prossimo anno. Per questo ora si trova ancora al Salisburgo, nel girone di Champions con i rossoneri, ed ha cominciato molto bene la stagione attuale. 5 gol in 13 partite tra campionato e coppe. A cui si devono aggiungere quelli con la maglia della Slovenia, esattamente 2 in 2 sfide di Nations League, tra cui proprio quello “alla Totti”.

La scheda di Benjamin Šeško

Data di nascita 31 maggio 2003 Altezza e peso 195 cm x 85 kg Ruolo Punta centrale Piede preferito Destro Esordio in Nazionale 1° giugno 2021 contro Macedonia del Nord Nazionalità Slovena

DA HAALAND A IBRAHIMOVIC, I PARAGONI SI SPRECANO

Come sempre succede con i giocatori emergenti, anche Benjamin Šeško è stato presto paragonato a grandi campioni del passato e ad altri, come Haaland, poco più grandi di lui. Lo sloveno ha sicuramente alcune doti importanti. Ha un grande fisico, grazie alla sua altezza è molto forte nel gioco aereo. E’ cresciuto in peso negli ultimi anni ma resta longilineo e abbastanza agile. Di lui impressiona sicuramente l'ottima tecnica di base, alla quale si può affidare anche per colpi fantastici come quello contro la Svezia. Può crescere nei movimenti senza palla ed essere più costante sia nella singola partita che nell’intera stagione. L’agente del calciatore, Elvis Basanovic, aveva confermato in estate di aver avuto più di un dialogo con Maldini. L’affare però è sfumato, lo attende una lunga storia al Lipsia, il contratto che ha firmato lo lega fino al 2028. Certo, se dovesse esplodere, magari tra qualche anno potrebbe già giocare per un top club del mondo.

