Primo successo della Francia nell'edizione 2022-23 di Nations League: i Blues di Deschamps, che in Qatar dovranno difendere il titolo mondiale conquistato nel 2018 in Russia, battono 2-0 l'Austria e brindano alla prima vittoria nel Girone 1 della Lega dopo 5 giornate: di Mbappé e Giroud (entrambi nella ripresa) i gol che decidono l'incontro allo Stade de France. Grazie alla rete del 2-0, arrivata con una splendida incornata sotto l'incrocio dei pali, Giroud diventa il marcatore più anziano di sempre nella storia della Nazionale francese (35 anni e 357 giorni). La nota stonata della serata riguarda Mike Maignan: il portiere del Milan, schierato titolare da Deschamps, è stato costretto a rimanere negli spogliatoi nell'intervallo a causa di un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni sono da valutare. Nel Girone 1 da segnalare anche il successo per 2-1 della Croazia sulla Danimarca a Zagabria: in gol Borna Sosa, Eriksen per il momentaneo pari danese e Majer. La Croazia rimane in testa a +1 sulla Danimarca a una giornata dal termine.

L'Olanda vola, ma si fa male Koopmeiners

Nel Girone 4 l'Olanda ipoteca la qualificazione alla Final Four vincendo 2-0 in Polonia (gol di Gakpo e Bergwijn). Gli Orange conservano 3 punti di vantaggio sul Belgio, vittorioso 2-1 sul Galles, e domenica giocheranno lo scontro diretto in casa forti del successo per 4-1 ottenuto all'andata. Atalanta in apprensione per le condizioni di Koopmeiners, costretto a lasciare il campo in barella in avvio di partita dopo uno scontro aereo con il centrocampista del Torino Linetty.

