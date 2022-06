Germania-Italia, match valido per la quarta giornata di Nations League, , match valido per la quarta giornata di Nations League, è terminato sul punteggio di 5-2 . Gara arbitrata dal rumeno István Kovács. L'Italia perde malamente il primo posto nel girone proprio in favore dei tedeschi e viene superata anche dall'Ungheria, vittoriosa in Inghilterra con un clamoroso 4-0. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara del Borussia Park di Moenchengladbach.

Le pagelle della Germania

Manuel NEUER 7 - Gran parata su Raspadori da pochi passi, si disimpegna bene con i piedi come da tradizione. Attento fino alla fine, anche a goleada compiuta, come dimostra il volo su Dimarco allo scadere.

Lukas KLOSTERMANN 6,5 - Buona spinta sulla destra, combina bene per creare superiorità numerica. Spinazzola non lo mette mai in difficoltà.

Niklas SÜLE 6,5 - Spigoloso e muscolare, ma dalle sue parti non si passa (dall'87' Jonathan TAH SV).

Antonio RÜDIGER 6,5 - Comanda la difesa con autorità, a volte quasi in surplace.

David RAUM 7 - Molto offensivo, dal suo piede nasce l'assist per Kimmich e diventa uno spauracchio continuo su quella fascia sinistra.

Joshua KIMMICH 7,5 - Stappa il match con un bell'inserimento, ringraziando una retroguardia italiana subito distratta. Domina il centrocampo per tutto il match, dimostrando anche una gamba invidiabile.

Ilkay GUNDOGAN 7,5 - Professore a centrocampo, geometra infallibile, glaciale anche dal dischetto. Tutto fin troppo facile. (dall'88' Anton STACH SV).

Jonas HOFMANN 6,5 - Si procura il rigore e partecipa con personalità alla manovra d'attacco (dal 64' Serge GNABRY 6,5 - Entra col piglio giusto e con aggressività e tecnica costruisce due assist).

Thomas MÜLLER 7,5 - Leader inimitabile di questa Nazionale. Tocca meno palloni di alcuni dei suoi brillanti compagni, ma fa sempre la cosa giusta. Poi ci mette la firma personale, l'ennesima della sua carriera con la Mannschaft (dal 75' Jamal MUSIALA SV).

Leroy SANÈ 7 - Sempre pericoloso nell'arco dei novanta, vivace tra le linee e nel saltare l'uomo. Imprendibile per i nostri, stasera.

Timo WERNER 6,5 - Segna due gol facili facili e partecipa alla festa tedesca (dal 75' Lukas NMECHA SV).

CT Hans-Dieter FLICK 7 - Dà una lezione all'Italia. I suoi dominano il match dal'inizio alla fine, sotto ogni punto di vista.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 4 - Dice tre volte di no alle bordate tedesche, ma ne prende cinque e in occasione dell'ultimo la responsabilità è tutta sua, con un passaggio folle. Va bene, i buoi erano scappati da tempo ma è una mancanza di concentrazione e mentalità che a questi livelli è inaccettabile.

Davide CALABRIA 4,5 - Non chiude sul cross di Raum che porta all'1-0 e da lì è sofferenza continua. Impalpabile in fase propositiva.

Gianluca MANCINI 4,5 - Sportellate con tutti, ma è soprattutto lui a prenderle. Preso in mezzo, saltato, eluso. Una serata da incubo. (dal 78' Gianluca SCAMACCA SV)

Alessandro BASTONI 5 - La nave imbarca acqua da diverse parti e lui soffre parecchio, lamentando anche un dolore alla caviglia alla fine del primo tempo. Poco dopo, si aggrappa goffamente a Hofmann e concede il rigore ai tedeschi. Nel naufragio si toglie lo sfizio di segnare il suo primo gol in Nazionale e rendere il passivo meno rotondo.

Leonardo SPINAZZOLA 4,5 - Spompato e lontano dalla sua miglior versione, come è anche normale che sia. Le sue sgroppate sono un lontano ricordo, l'obiettivo e che tornino realtà in autunno (dal 65' Federico DIMARCO 5,5 - Co-protagonista in occasione del gol di Werner, mette almeno lo zampino sul 5-1 e impegna Neuer nel finale).

Davide FRATTESI 5 - In balia totale delle trame avversarie, fatica a far ripartire la squadra. L'apnea si conclude con la sostituzione all'intervallo (dal 46' Gianluca CAPRARI 5,5 - Buca una girata da centro area, poi si vede poco).

Bryan CRISTANTE 5 - Soffre anche il dinamismo del centrocampo tedesco. Le cose migliori le fa vedere in fase di conclusione, con un bel colpo di testa dal limite e una botta di poco fuori a inizio ripresa.

Nicolò BARELLA 5,5 - Ci mette grinta ma il motore non è al massimo e contro un reparto avversario in palla come quello tedesco va in affanno anche lui. Nella ripresa gioca d'orgoglio ed è uno degli ultimi a mollare.

Matteo POLITANO 5 - Un bel guizzo da cui nasce l'occasione di Raspadori e poco altro. Dalla sua parte si balla troppo e Mancini lo sacrifica prima dell'intervallo per cambiare modulo (dal 44' LUIZ FELIPE 5 - Esordio tremendo, affonda col gruppo).

Giacomo RASPADORI 5 - Con un bell'inserimento è protagonista dell'occasione migliore dell'Italia nel primo tempo, ma super Neuer lo stoppa. Prima e dopo si vede pochissimo (dal 46' Giorgio SCALVINI 5,5 - Non la miglior partita in cui debuttare, avrà altre occasioni).

Wilfried GNONTO 5,5 - Serata molto difficile, come per tutti i compagni. Ha il merito di farsi trovare pronto per la deviazione sottoporta che regala il gol della bandiera agli azzurri. Il più giovane di sempre a marcare per la nostra Nazionale (18 anni e 222 giorni).

CT Roberto MANCINI 4 - Siamo alla fine di una stagione estenuante, ma forse i nove cambi rispetto alla partita precedente sono esagerati. Era pure sempre Germania-Italia e c'era un primo posto da difendere.

