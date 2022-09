Grazie a una rete di Szalai al 17', l'Ungheria di Marco Rossi fa l'impresa a Lipsia e batte 1-0 la Germania. Il successo consente ai magiari di restare al comando del Girone 3 della Lega A quando rimane solo una partita da giocare. Per la qualificazione alla Final Four sarà quindi decisiva la sfida contro l'Italia in programma lunedì sera alla Puskas Arena di Budapest: agli azzurri, secondi a -2 dopo il successo per 1-0 sull'Inghilterra a San Siro, servirà una vittoria per conquistare il primo posto. Serata amara, invece, per la Nazionale inglese di Southgate che chiude all'ultimo posto e retrocede in Lega B. Nelle altre partite disputate in serata, spicca il successo per 2-0 della Georgia sulla Macedonia del Nord: a segno Kvaratskhelia , che conferma così di attraversare un momento davvero magico.