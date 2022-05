ombre sull'eventuale rinnovo o addio dal calcio giocato del 40enne svedese. Lui stesso ha dichiarato di Da diverse settimane il futuro di Zlatan Ibrahimovic è offuscato. I ripetuti problemi al ginocchio sinistro che lo stanno perseguitando ormai per un'intera stagione, riducendone il suo utilizzo al Milan (22 presenze su 47 match dei rossoneri nel 2021/2022, la metà di queste da titolare), gettanodel 40enne svedese. Lui stesso ha dichiarato di continuare a giocare finché si sente bene , certo è che passare un finale di stagione più tempo in panchina piuttosto che toccare palla mentre la sua squadra sta lottando per lo Scudetto non lo diverte affatto, conoscendo il suo carattere.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante rossonero ha dovuto rinunciare alla convocazione in nazionale da parte del ct svedese Janne Andersson, in vista delle prossime quattro partite di Nations League in programma a giugno contro Slovenia, Serbia e due volte Norvegia. Una scelta quasi obbligata a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio che lo sta costringendo a disputare solamente gli ultimi scampoli di partita in Serie A. L'assenza in nazionale per la prossima estate potrebbe ottenebrare ancora di più il futuro di Ibra. Secondo la Rosea, infatti, la decisione di non prendere parte ai prossimi match in cui è impegnata la Svezia rappresenterebbe un indizio sulla fine della sua carriera da calciatore.

Tra il ginocchio che non sta reagendo bene in questo finale di stagione e le difficoltà a trovare un'intesa per il rinnovo con il Milan, il rischio che quella contro l'Atalanta domenica 15 maggio sia stata l'ultima di Ibra al San Siro si fa sempre più concreto. Se il fisico non risponde in tempi brevi, è molto probabile che smetta. Ma queste vanno considerate soltanto come ipotesi, in attesa che Ibrahimovic proferisca la sua ultima parola nelle settimane a venire.

