Immobile: "In Nazionale prima di Ungheria-Italia creato un caso inutile su di me"

NATIONS LEAGUE - L'attaccante della Lazio parla a margine della presentazione della Partita della Pace e fa chiarezza sulla sua esclusione per la trasferta di lunedì scorso a Budapest contro l'Ungheria: "Purtroppo è uscita quella foto con me in partenza, ma stavo solo aspettando Mancini che era andato a Roma a votare e stava tornando in aereo".

00:00:48, 25 minuti fa