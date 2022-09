Inghilterra e Germania danno spettacolo a Wembley in una partita che aveva poco o niente da dire per la classifica del Girone 3 della Lega A di Nations League . Finisce 3-3 con la Nazionale di Southgate che, oltre a chiudere all'ultimo posto retrocedendo in Lega B, conclude il girone con zero vittorie in 6 partite (3 pareggi e 3 sconfitte). Per i tedeschi vanno a segno Gundogan (rigore) e Havertz (doppietta), gli inglesi rispondono con Shaw, Mount e Kane (rigore). Nelle altre partite da segnalare il gol di Kvaratskhelia nel successo per 2-1 della Georgia a Gibilterra: lo score personale dell'attaccante georgiano del Napoli si aggiorna a 6 gol e 5 assist in 9 partite di Nations League. Crollo della Bosnia che perde 4-1 in Romania: il gol della bandiera è firmato da Dzeko, che entra al 71' e segna 6 minuti più tardi.