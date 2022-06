disfatta del Borussia Park di Moenchengladbach fa molto male, ma non deve abbatterci più del dovuto o - peggio ancora - farci prendere dall'ansia di voler (ri)cambiare tutto. Il post Macedonia che ha sancito l'addio ai Mondiali in Qatar, per la giovanissima Lafa molto male, ma non deve abbatterci più del dovuto o - peggio ancora - farci prendere dall'ansia di voler (ri)cambiare tutto. Il post Macedonia che ha sancito, per la giovanissima Italia di Roberto Mancini , non deve essere considerato tutto da buttare, anzi. D'accordo, si è aperto malissimo ( lo 0-3 con l'Argentina nella Finalissima) e si è chiuso persino peggio ( il 2-5 con la Germania ), ma nelle tre partite di mezzo ha offerto anche qualche buona indicazione che è bene saper sfruttare in ottica futura. Per non dovere ancora una volta ripartire da zero. Iniziamo a capire cosa non ha funzionato.

Inesperienza, mal di gol e troppi esperimenti

Una rivoluzione all'insegna dei giovani, quella del commissario tecnico campione d'Europa in carica, che inevitabilmente ha portato con sé una serie di problematiche: l'inesperienza innanzitutto (che si è palesata al ritorno con la Germania), unita all'ormai cronica difficoltà a trovare la via del gol in proporzione alla quantità di occasioni create (si ricordino Roberto Mancini è stato giustamente elogiato quando, dopo la pesante scoppola di Wembley contro Messi e compagni, ha deciso di resettare il suo lavoro e ripartire da un foglio bianco., quella del commissario tecnico campione d'Europa in carica, che inevitabilmente ha portato con sé una serie di problematiche: l'inesperienza innanzitutto (che si è palesata al ritorno con la Germania), unita all'ormai cronica difficoltà a trovare la via del gol in proporzione alla quantità di occasioni create (si ricordino lo 0-0 contro l'Inghilterra a Wolverhampton, ma anche lo striminzito 2-1 sull'Ungheria a Cesena ).

Detto questo, anche il ct ha delle responsabilità evidenti soprattutto riguardo alla preparazione della partita di Moenchengladbach: ok sperimentare e battere strade inesplorate, ma era pur sempre una sfida contro la Germania e probabilmente andava affrontata con una formazione più "quadrata", più sul pezzo. L'Italia si è invece sciolta come neve al sole: non c'è mai stata partita. E un 2-5 contro i tedeschi resterà negli annali, purtroppo per noi.

Joshua Kimmich esulta dopo il gol segnato durante Germania-Italia - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Gnonto, Gatti e Scalvini: le note liete

il marcatore azzurro più giovane di sempre, ha stupito sia in campo (per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ruolo dalla metà campo in su) sia davanti ai microfoni dove ha sfoggiato una maturità e un'umiltà soprendenti. Confortante anche la prestazione di In questo mini-ciclo azzurro non sono mancate le sorprese in positivo, prima tra tutte quella di Wilfried Gnonto . Il 18enne attaccante dello Zurigo, che con il gol alla Germania è diventato, ha stupito sia in campo (per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ruolo dalla metà campo in su) sia davanti ai microfoni dove ha sfoggiato una maturità e un'umiltà soprendenti. Confortante anche la prestazione di Federico Gatti , che ha debuttato con l'Inghilterra mettendo il bavaglio prima ad Abraham e poi a Kane: niente male per un difensore che non ha ancora giocato un minuto in Serie A. Fino a Giorgio Scalvini , elogiato pubblicamente da Mancini per il modo in cui ha saputo gestire la sua prima apparizione con la Nazionale in un contesto tutt'altro che semplice come il secondo tempo del match con la Germania.

Non vanno poi trascurati i segnali importanti arrivati da due giocatori che stanno confermando una crescita esponenziale: Lorenzo Pellegrini, a segno sia contro la Germania all'andata che contro l'Ungheria, si sta ritagliando un ruolo sempre più da leader in questo gruppo azzurro, così come Sandro Tonali (anima del Milan campione d'Italia) ha ormai messo stabilmente i piedi nel giro azzurro e dovrà necessariamente trovare un posto fisso in mezzo al campo.

Lorenzo Pellegrini, Italia-Ungheria Credit Foto Getty Images

E ora che succede? Da dove si riparte?

Puntare sui giovani è apprezzabile e il lavoro di ricostruzione di Mancini va indubbiamente sostenuto, a maggior ragione dopo seratacce come quella contro i tedeschi. Ma la via della sperimentazione deve necessariamente avere un limite. Per giocarsi al meglio le ultime due giornate del girone di Nations League e per affrontare le qualificazioni agli Europei 2024 servono punti fermi, certezze. Proviamo dunque a ipotizzare una sorta di formazione tipo dalla quale il commissario tecnico dovrebbe ripartire dopo l'estate. Nell'undici disegnato di seguito manca Ciro Immobile: il bomber della Lazio, spesso finito nel mirino della critica, sarà definitivamente accantonato o verrà ripreso in considerazione? In attesa di conoscere cosa deciderà Mancini in tal senso, ecco quale potrebbe essere a nostro avviso la base da cui ricominciare.

