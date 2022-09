San Siro fa da cornice a Italia-Inghilterra , match valido per la quinta giornata del Girone 3 della Lega A di Nations League . Calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Si tratta di una sfida molto delicata per entrambe le Nazionali. Gli inglesi non possono permettersi un passo falso: sono ultimi nel girone e, in caso di sconfitta, retrocederebbero aritmeticamente in Lega B. Gli azzurri, dal canto loro, con una vittoria potrebbero ancora sperare nel primo posto e quindi nella qualificazione alla Final Four. Il match d'andata , disputato al Molineux Stadium di Wolverhampton, si era chiuso sullo 0-0. Di seguito le scelte di formazione di Roberto Mancini e Gareth Southgate.