Calcio

Italia-Inghilterra - Mancini: "Impossibile rifondare dopo l'Europeo. A Palermo fatto 40 tiri. Kane? Si è sbagliato"

NATIONS LEAGUE - L'Italia mostra in vetrina i suoi giovani migliori e c'è chi si chiede se non fosse stato il caso di metterli subito in campo dopo l'Europeo. Quando ci si giocava un posto per il Mondiale. No secco di Mancini che dice che un cambio di formazione all'epoca non avrebbe avuto una logica. E la mancata qualificazione, dice il ct, è da attribuire anche ad episodi poco fortunati.

00:01:57, 2 ore fa