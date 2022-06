Dopo il buon pareggio contro la Germania all'esordio a Bologna sabato scorso, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo per la seconda giornata del Girone 3 di Lega A di Nations League: allo stadio Dino Manuzzi di Cesena gli azzurri affrontano l'Ungheria di Marco Rossi, capace pochi giorni fa di battere 1-0 l'Inghilterra . Tra le due Nazionali ci sono ben 34 precedenti con un bilancio di 16 vittorie azzurre, 9 pareggi e 9 successi ungheresi. L'ultima vittoria dell'Italia è datata 7 ottobre 2001 in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2002: a Parma finì 1-0 con gol di Del Piero. L'ultimo confronto ha invece sorriso all'Ungheria che si era imposta 3-1 a Budapest il 22 agosto 2007 in amichevole. Calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra lo svizzero Sandro Scharer. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici.