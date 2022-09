La fase a gironi della Lega A di Nations League 2022-23 si avvicina alla conclusione, ma gran parte dei verdetti non sono ancora stati emessi. Restano innanzitutto da definire le quattro Nazionali che si qualificheranno alla fase finale. Tra le squadre in corsa c'è anche l'Italia di Roberto Mancini , che sogna ancora di chiudere il proprio girone al primo posto. Vediamo tutte le combinazioni possibili dei gironi con le classifiche aggiornate.

Girone 3

La prima classificata del Girone 3 uscirà dalla sfida di lunedì sera alla Puskas Arena di Budapest tra Ungheria e Italia. Alla Nazionale di Marco Rossi, che comanda la classifica con 2 punti di vantaggio sugli azzurri, basterà non perdere per conquistare il pass per la Final Four. La Nazionale di Roberto Mancini, invece, avrà l'obbligo di vincere per scavalcare i magiari. L'Inghilterra è invece matematicamente retrocessa in Lega B.

Ungheria 10 Italia 8 Germania 6 Inghilterra 2

Girone 1

Tutto apertissimo sia in testa che in coda. La Croazia, che comanda la classifica a +1 sulla Danimarca, ha il match ball in casa dell'Austria all'ultima giornata: in caso di vittoria sarà qualificata alla Final Four. Potrebbe bastarle anche un pareggio qualora la Danimarca non vincesse contro la Francia. E a proposito dei Blues, attenzione: in caso di sconfitta e di contemporaneo successo dell'Austria, la Nazionale di Deschamps retrocederebbe in Lega B.

Croazia 10 Danimarca 9 Francia 5 Austria 4

Girone 2

Il programma del Girone 2 è in ritardo di una giornata rispetto agli altri 3. Si devono infatti disputare ancora due giornate e la sensazione è che Portogallo-Spagna, in programma martedì all'ultimo turno, sarà decisiva per il primo posto. Sabato sera le Furie Rosse saranno impegnate in casa contro la Svizzera, mentre i lusitani giocheranno in Repubblica Ceca. A retrocedere sarà una tra Repubblica Ceca e Svizzera, con gli elvetici che al momento sono ultimi a -1 dai cechi.

Spagna 8 Portogallo 7 Repubblica Ceca 4 Svizzera 3

Girone 4

Olanda a un passo dalla qualificazione alla Final Four: agli Orange basterà non perdere in casa contro il Belgio nell'ultimo turno. Potrà anche bastare una sconfitta di misura o con due gol di scarto, considerando che all'andata l'Olanda era andata a vincere 4-1 in Belgio. Per quanto riguarda la retrocessione, la principale indiziata è il Galles: contro la Polonia dovrà necessariamente vincere con due gol di scarto per evitare l'ultimo posto, in caso di successo di misura le posizioni saranno determinate dalla differenza reti.

Olanda 13 Belgio 10 Polonia 4 Galles 1

