Italia si ritrova in testa al suo girone di Nations League davanti a Germania e Inghilterra. Le altre due big del nostro girone, non sono andate oltre l'1-1 Con la vittoria sull'Ungheria , l'si ritrova in testa al suo girone di Nations League davanti a Germania e Inghilterra. Le altre due big del nostro girone, non sono andate oltre l'1-1 col gol su rigore di Harry Kane a pareggiare i conti all'88' dopo il vantaggio iniziale di Hofmann. Esecuzione perfetta dell'attaccante del Tottenham davanti a Neuer, e Kane ha confessato che questo tipo di rigore gliel'ha consigliato Maradona anni addietro. Poi una gaffe sulle favorite per il Mondiale in Qatar. Per Kane c'è anche l'Italia nella lista, peccato che...

Chi sono i favoriti del Mondiale?

Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo. Per vincere un torneo come il Mondiale devi essere ad un livello molto alto per sette partite. Quindi queste partite di Nations League sono una ottima preparazione e servono proprio a questo, impariamo a migliorarci. [Kane a Infobae]

Il consiglio di Maradona sui rigori

Si raccomandò di non tirare tutti i rigori allo stesso modo e di cambiare spesso angolo. Mi ha spiegato che in alcune occasioni era meglio cambiare e calciare sull'altro palo perché i portieri studiano costantemente gli avversari. Ovviamente è stato fantastico incontrarlo e condividere quel momento con lui. È stato uno dei migliori giocatori che abbia mai calcato i campi e ovviamente ho seguito il suo consiglio. Mi sembra anche che abbia funzionato

