Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Poi il gol preso ci ha messo un po' di timore ma credo che la partita dovesse finire con una vittoria nostra con un margine più ampio". Ai microfoni Rai il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, commenta così il successo per Alla fine eravamo ache un po' stanchi, come loro, è normale - prosegue Mancini -. Siamo una squadra piena di ragazzi giovani, dovremo lavorare molto e la strada è lunga. Vincere queste partite è importante". ". Ai microfoni Rai il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, commenta così il successo per 2-1 sull'Ungheria a Cesena nella seconda giornata del Girone 3 della Lega A di Nations League. "- prosegue Mancini -.".

"È stato bellissimo, meno male che il rientro in campo con l'Argentina mi ha spazzato via tutte le paure che avevo. Oggi ero tranquillo, sembrava che fosse ieri l'ultima partita in Nazionale. Sono felice. Per tornare al 100% devo fare una bella preparazione, quella sarà fondamentale per me. Dal 70' le gambe iniziano a cedere, è normalissimo. Più gioco e meglio è. I giovani hanno voglia di farsi vedere. Noi di emergere e di vincere di nuovo".

