Calcio

Mancini dopo Italia-Ungheria: "Non siamo ancora squadra ma questi giovani sono bravi e hanno futuro"

NATIONS LEAGUE - Roberto Mancini, ct azzurro nella conferenza stampa dopo il successo contro l'Ungheria, fa i complimenti ai nuovi ma ribadisce che la strada è appena iniziata e sarà lunga: "Abbiamo fatto cose buone in queste due partite, ma ci vuole un po' di tempo per diventare squadra, ancora non lo siamo...".

00:00:51, 2 ore fa