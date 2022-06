Calcio

Mancini: "Ripescaggio Mondiali Qatar 2022? Ho solo detto che se ci chiamano, ci andiamo...

NATIONS LEAGUE - A margine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Germania, il ct Roberto Mancini torna sull'annoso tema dell'improbabile ripescaggio per il Mondiale a causa della possibile esclusione dell'Ecuador: "Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo... Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità".

