Calcio

Mancini: "Speravo in una bella prestazione, nonostante le condizioni"

Il ct della Nazionale gongola: "Sono contento, questa vittoria ci dà spensieratezza perché siamo andati in campo contro una squadra forte come l'Inghilterra con giocatori che hanno in campo il 30% del loro minutaggio". ©UEFA 2022

00:01:14, 14 minuti fa