Calcio

Mancini: "Spinazzola ci è mancato tanto. Con lui e Chiesa siamo una squadra diversa"

NATIONS LEAGUE - Il ct azzurro Roberto Mancini dopo Italia-Ungheria, prova a spiegare come cambia la Nazionale con Leonardo Spinazzola, autore di un assist per il gol di Barella: "Ci è mancato tanto. Ha corsa lunga, dribbling. Sono felice sia tornato, non è al 100% ma sta abbastanza bene".

00:00:25, 2 ore fa