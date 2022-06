Calcio

Mancini su Pellegrini: "Assurdi i paragoni con Giannini e Totti, ma può diventare strepitoso"

NATIONS LEAGUE - Il ct azzurro parla del centrocampista della Roma dopo lo 0-0 contro l'Inghilterra a Wolverhampton: "Ha un suo stile di gioco, non è né Giannini né Totti. Per me può diventare molto più bravo perché fa tutte e due le fasi e fa gol, anche se a volte perde palle che non dovrebbe perdere".

00:00:44, un' ora fa