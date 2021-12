Può sembrare quasi sconveniente parlare di Nations League con un Mondiale ancora in bilico, ma la pandemia ha affollato il calendario e la Nations sta per tornare. Oggi pomeriggio a Nyon (ore 18) ci sarà il sorteggio dei gruppi per l'edizione 2022-23: ecco la guida al torneo.

Ad

Azzurri in prima fascia con Francia, Spagna e Belgio

Calcio Ufficiale: Italia-Argentina l'1 giugno 2022 a Londra 19 ORE FA

Il sorteggio: Italia in prima fascia

Oggi il sorteggio dei gruppi (ore 18 a Nyon, senza pubblico) darà il via alla Nations League 2022-23, la terza edizione. Azzurri in prima fascia con Francia, Spagna e Belgio: le ultime finaliste. Partite tra giugno e settembre, quando la qualificazione a Qatar 2022 sarà già alle spalle (sia nel bene che nel male). Il sistema del torneo non è cambiato. Le 55 nazionali europee sono divise in quattro serie. Noi siamo in Serie A (16 squadre divise in 4 gruppi). Le 4 vincenti si affrontano in una "final four", le 4 ultime scendono in B.

Il sorteggio benevolo prevede…

Danimarca/Olanda, Polonia e Ungheria

Il sorteggio sfortunato prevede…

Il Portogallo (o la Germania), l’Inghilterra, e una tra Galles, Austria e Repubblica Ceca.

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

Calendario

Finiti i campionati e la Champions, le nazionali resteranno concentrate fino al 15 giugno: in quelle due settimane si giocheranno le prime quattro partite dei gruppi. A fine settembre le altre due. Per le 4 vincenti, poi, appuntamento un anno dopo, 14-18 giugno 2023, nella "final four".

Europeo 2024: le teste di serie saranno decise dalla Nations

La Nations avrà effetti anche su Euro 2024! Il 9 ottobre 2022 a Francoforte ci sarà il sorteggio delle qualificazioni per Germania 2024. Le 10 teste di serie saranno: le 4 prime, le 4 seconde e le 2 migliori terze dei gruppi di Nations.

Donnarumma: "Playoff? Ci penso, l'Italia deve fare il Mondiale"

Serie A Salernitana, il trustee conferma: "Nessuna offerta accettabile" 2 ORE FA