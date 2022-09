soltanto 4 squadre (chi vince il girone) accederanno alla fase finale, alle “final four” che si disputeranno dal 14 al 18 giugno 2023. Altre 4 invece, le ultime, retrocederanno nella Lega B. I campionati si sono fermati per lasciare spazio alle Nazionali che in Europa saranno impegnate nelle ultime due sfide della fase a gironi della Nations League 2022-23 . La competizione è iniziata nel mese di giugno, con quattro match in una decina di giorni . Un tour de force al termine della stagione passata che ha messo a dura prova i commissari tecnici e i giocatori, che avevano sulle gambe fin troppe partite. Questo calendario così anomalo ha reso possibili alcune sorprese, come i risultati deludenti di Francia e Inghilterra, che sono ancora a secco di vittorie e occupano l’ultima casella del loro girone. Le cose possono ancora cambiare con i prossimi 180 minuti di gioco, e al termine di essi

Vediamo ora insieme la situazione in ogni gruppo...

GRUPPO 3

Ungheria 7

Germania 6

Italia 5

Inghilterra 2

L’Italia può ancora arrivare prima, come pure ultima. Contro l’Inghilterra è importante vincere per rimanere in Lega A, e intanto una tra Ungheria e Germania rallenterà, o tutt’e due. Poi ci vorrebbe un altro successo contro l’Ungheria per aumentare la probabilità di accesso alle final four. Tuttavia, due vittorie potrebbero non essere sufficienti. Infatti, se pure la Germania dovesse raccogliere 6 punti, si aggiudicherebbe la testa del girone. Anche in caso di arrivo a pari merito degli azzurri con i tedeschi, questi ultimi avrebbero la precedenza perché in vantaggio negli scontri diretti. Attenzione all’Inghilterra, che rischia fortemente la retrocessione. Per salvarsi ha bisogno di un miracolo, e potrebbe però rubare punti a Italia e Germania. Ungheria, invece, al momento in testa, con 4 punti si qualifica.

GRUPPO 1

Danimarca 9

Croazia 7

Austria 4

Francia 2

Croazia-Danimarca è il match decisivo per il discorso qualificazione. I danesi, vincendo sarebbero matematicamente primi. Potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, ma sarebbero poi costretti a vincere contro la Francia, per non correre rischi. In caso di arrivo a pari punti tra Croazia e Danimarca, infatti, il pass se lo aggiudicherebbero Modric e compagni in virtù del successo ottenuto a Copenhagen. I croati, invece, hanno l’occasione per il sorpasso e poi dovrebbero consolidare il primato contro l’Austria. L’Austria ha ancora la possibilità di qualificarsi, se vince le prossime due gare e la Danimarca le perde entrambe. La Francia, che è priva di Theo e Benzema, può solo tentare di salvarsi. Sarebbe clamoroso l’ultimo posto dei transalpini, nell’edizione scorsa hanno infatti sollevato il trofeo.

GRUPPO 2

Spagna 8

Portogallo 7

Repubblica Ceca 4

Svizzera 3

Portogallo-Spagna all’ultima giornata potrebbe modificare gli equilibri di questo gruppo. Gli uomini di Fernando Santos non possono però perdere contro la Repubblica Ceca, altrimenti in caso di vittoria degli spagnoli contro la Svizzera, si chiuderebbe il discorso qualificazione anzitempo. Ovviamente la Spagna ha il suo destino in pugno, e con 4 punti ritorna alle final four, dopo la sconfitta in rimonta nella finale contro la Francia della passata edizione. Il Portogallo, salvo scivoloni della Spagna, ha bisogno di due vittorie. La Repubblica Ceca si qualifica solo se succede l’impensabile: deve vincere con almeno tre gol di scarto contro il Portogallo, e battere anche la Svizzera, e la Spagna deve perderle entrambe. Più probabile che si contenda la retrocessione con la Svizzera, che ha eliminato l’Italia dai Mondiali, e sarebbe quindi una vittima illustre se rimanesse al quarto posto.

GRUPPO 4

Olanda 10

Belgio 7

Polonia 4

Galles 1

Qui il discorso qualificazione è abbastanza indirizzato. L’Olanda può chiuderlo con un successo contro la Polonia, e rendere così inutile Olanda-Belgio dell’ultima giornata. Questo match potrebbe invece diventare decisivo in caso di sconfitta degli Oranje a Varsavia e annesso successo dei Diavoli Rossi in casa contro il Galles. La Polonia non ha chance per accedere alle final four. Dovrà soltanto guardarsi le spalle dal Galles, e in caso di pericolo farsi bastare un pareggio nello scontro diretto.

