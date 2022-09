Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi e lo dice ad alta voce. "Il mio viaggio non è ancora finito - ha detto la superstar del calcio, che ha ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese - Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande", ha aggiunto il cinque volte Pallone d'Oro, che resta considerato il pilastro del Portogallo per i Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre).

A 37 anni, il capitano portoghese vanta 189 presenze e il record mondiale di gol in nazionale con 117 reti. Se la sua presenza ai Mondiali del Qatar sarà confermata, giocherà lì il suo decimo torneo internazionale. Tornato al Manchester United nel 2021, Cristiano Ronaldo ha avuto un inizio di stagione complicato 2022-23, anche a causa della sua "retrocessione" in panchina: solo 1 gol - su calcio di rigore, in Europa League - nelle prime 8 partite disputate per oggi.

GRUPPO 2

Spagna 8

Portogallo 7

Repubblica Ceca 4

Svizzera 3

Portogallo-Spagna all’ultima giornata potrebbe modificare gli equilibri di questo gruppo. Gli uomini di Fernando Santos non possono però perdere contro la Repubblica Ceca, altrimenti in caso di vittoria degli spagnoli contro la Svizzera, si chiuderebbe il discorso qualificazione anzitempo. Ovviamente la Spagna ha il suo destino in pugno, e con 4 punti ritorna alle final four, dopo la sconfitta in rimonta nella finale contro la Francia della passata edizione. Il Portogallo, salvo scivoloni della Spagna, ha bisogno di due vittorie. La Repubblica Ceca si qualifica solo se succede l’impensabile: deve vincere con almeno tre gol di scarto contro il Portogallo, e battere anche la Svizzera, e la Spagna deve perderle entrambe. Più probabile che si contenda la retrocessione con la Svizzera, che ha eliminato l’Italia dai Mondiali, e sarebbe quindi una vittima illustre se rimanesse al quarto posto.

