gli uomini di Marco Rossi battono ancora l’Inghilterra con un clamoroso 4-0 esterno, spinti dalla doppietta dell’ex Palermo Sallai e dalle reti di Nagy e Gazdag nel finale, e balzano in testa al girone dell’Italia, salendo a 7 punti. L'Ungheria si conferma la grande sorpresa della Nations League. Dopo l'1-0 di dieci giorni fa , spinti dalla doppietta dell’ex Palermo Sallai e dalle reti di Nagy e Gazdag nel finale, e balzano in testa al girone dell’Italia, salendo a 7 punti.

La Turchia si conferma la squadra migliore della Nations League, con 14 reti e nessuna subita: le due realizzate alla Lituania portano la firma di Ayhan e di Calhanoglu su rigore procurato da Under. Tra Bosnia e Finlandia ad avere la meglio è la nazionale di casa guidata da Edin Dzeko, l’attaccante dell’Inter è il migliore in campo per distacco: prima si procura il rigore battuto da Pjanic, poi segna la doppietta che decide l’incontro per il 3-2 finale. L’Olanda batte il Galles con gol di Noa Lang, inseguito dal Milan; 3-2 il risultato finale. L’Ucraina si conferma capolista solitaria del girone B1: a Lodz, in Polonia, finisce 1-1 con l’Irlanda. Crolla la Romania in casa col Montenegro (0-3). Nelle altre sfide, il Belgio vince contro la Polonia 0-1. 2-2 tra Lussemburgo e Isole Fær Øer, successo per la Lettonia sul campo del Liechtenstein. Poker della Scozia in casa dell’Armenia (1-4), mentre la Moldavia si è imposta sull’Andorra 2-1.

