Germania-Italia, match valido per la quarta giornata del girone 3 della Lega A di Nations League, è terminato sul punteggio di 5-2 , frutto delle reti di Kimmich, Gündogan su rigore, Müller, Werner (doppietta), Gnonto e Bastoni. L'unica nota positiva di una serata con pochissimo da salvare è il gol della bandiera firmato Gnonto, da stasera il marcatore più giovane della storia dell'Italia con i suoi 18 anni, 7 mesi e 16 giorni. Poi è Bastoni, a recupero inoltrato, a rendere un po' meno amaro il ko azzurro. Ma intanto la classifica inizia a piangere: da primi crolliamo al terzo posto, dietro alla sorprendente Ungheria (4-0 in Inghilterra!) e alla stessa Germania.

1) La Nations League non è la priorità, ma brucia perdere così

Qualcuno la definisce una competizione inutile, altri preferirebbero tornare alle vecchie amichevoli. Però la Nations League è stata approvata e creata. E dunque, va da sé, deve essere onorata. Le attenuanti non mancano e Mancini ha fatto bene a testare tutto il testabile, facendo debuttare in una quindicina di giorni un lungo elenco di giocatori e sperimentando in ogni senso. Ma lasciarsi andare così, contro un avversario storico, fa comunque malissimo. È un'umiliazione ancora peggiore, guardando al punteggio, di quella subita contro l'Argentina. Una macchia che rimarrà impressa nella gloriosa storia azzurra.

2) Germania troppo superiore: difficile pensare a un esito diverso

Germania con tanti titolari, Italia con tante seconde scelte. Che fin qui si erano pure comportate bene, strappando il pareggio ai tedeschi all'andata e tenendo il campo a Wolverhampton, oltre a stendere l'Ungheria. Ma che a Mönchengladbach hanno palesato un inevitabile gap nei confronti degli avversari. Un gap qualitativo, di esperienza, di robustezza, di mentalità . La Germania ha avuto gioco facile, chiudendo i conti già nel primo tempo. Proprio come aveva fatto l'Argentina a Wembley, nella Finalissima giocata a inizio mese. Oggi come allora, probabilmente, sarebbe stato difficile pensare a un epilogo diverso.

3) L'eredità di Chiellini (e di Bonucci) è pesantissima

Esperienza, mentalità vincente, capacità di gestire i vari momenti della partita. Tutte caratteristiche che Giorgio Chiellini, dopo aver detto addio contro l'Argentina, lascia in eredità a chi saprà seguirne i passi con la maglia azzurra. Già, chi? C'è un indiziato numero uno, ovvero Alessandro Bastoni. Presente e futuro dell'Inter e della Nazionale. Che però ancora palesa evidenti ingenuità, come dimostrato dall'inutile fallo su Hofmann costatoci il rigore del raddoppio. Spostando lo sguardo a un futuro neppure troppo lontano, il discorso riguarderà anche Leo Bonucci, l'altra metà della coppia che ha dominato agli Europei: chi sarà in grado di non farlo rimpiangere?

4) Donnarumma e i disimpegni coi piedi: se tre indizi fanno una prova...

Prima la dormita del Bernabeu che, di fatto, ha risvegliato un Real Madrid fin lì in bambola e affossato le speranze del PSG. Poi l'errore in disimpegno del Molineux contro l'Inghilterra, fortunatamente non sfruttato da Abraham. Quindi quello che ha consentito a Werner di affondare ancor più il coltello nelle piaghe azzurre. Se tre indizi fanno una prova, significa che Gigio Donnarumma deve aumentare i livelli di attenzione e di precisione nelle giocate da dietro per mantenersi stabilmente tra i migliori portieri del mondo. Ed è solo parzialmente consolante la constatazione che errori del genere stiano coinvolgendo sempre più colleghi, in ossequio a una costruzione dal basso ormai abusata, più che usata.

5) Neuer-Kimmich-Müller: la Germania si regge sull'asse del Bayern

È una Germania in ricostruzione, dopo le precoci eliminazioni dai Mondiali del 2018 e dagli Europei dello scorso anno. Ma è una Germania che, sotto la guida di Hansi Flick, sa come mischiare talento ed esperienza. E l'esperienza è garantita dai soliti noti, gente del Bayern, gente vincente. Neuer è sempre il solito campione, Kimmich si sdoppia tra filtro, organizzazione e inserimenti vincenti nelle aree avversarie, Müller è ancora un drago a dispetto di un'età non più verdissima. Su di loro si poggia l'asse vincente tedesca.

