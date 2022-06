Era il pericolo paventato alla vigilia, anche solo guardando la disparità di qualità ed esperienza tra le due formazioni in campo. E il pericolo si è tristemente tramutato in realtà. La Germania dispone a proprio piacimento di un'Italia ancora una volta sperimentale, imponendosi con un 5-2 che non ha nemmeno troppo bisogno di essere raccontato. Una disfatta totale, completa. Anche se è "solo" Nations League. Come contro l'Argentina a Wembley, gli avversari prendono il largo nel primo tempo: apre Kimmich, già a segno all'andata, e raddoppia Gündogan su rigore (spinta di Bastoni su Hofmann). E nella ripresa è una vera e propria grandinata: tris di Müller, poker e pokerissimo in una manciata di secondi di Werner, aiutato nel secondo caso da un erroraccio in disimpegno di Donnarumma. L'unica nota positiva di una serata con pochissimo da salvare è il gol della bandiera firmato Gnonto, da stasera il marcatore più giovane della storia dell'Italia con i suoi 18 anni, 7 mesi e 16 giorni. E poi è Bastoni, a recupero inoltrato, a rendere un po' meno amaro il ko. Ma intanto la classifica inizia a piangere: da primi crolliamo al terzo posto, dietro alla sorprendente Ungheria (4-0 in Inghilterra!) e alla stessa Germania.

Tabellino

Ad

Germania-Italia 5-2 (primo tempo 2-0)

UEFA Nations League Germania-Italia, ufficiali: Politano-Raspadori-Gnonto in attacco 3 ORE FA

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle (87' Tah), Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan (88' Stach); Hofmann (64' Gnabry), Müller (75' Musiala), Sané; Werner (75' Nmecha). Ct. Flick

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini (75' Scamacca), Bastoni, Spinazzola (66' Dimarco); Frattesi (46' Caprari), Cristante, Barella; Politano (44' Luiz Felipe), Raspadori (46' Scalvini), Gnonto. Ct. Mancini

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

Gol: 10' Kimmich (G), 49' pt rig. Gündogan (G), 51' Müller (G), 68' Werner (G), 69' Werner (G), 78' Gnonto (I), 94' Bastoni (I)

Ammoniti: Rüdiger, Sané

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti chiave

8' – Centro a giro di Politano, Raspadori va in spaccata da pochissimi passi ma trova il miracolo di Neuer. Italia vicinissima al vantaggio.

10' – GOL DELLA GERMANIA. Centro di Raum che taglia a fettine la difesa dell'Italia, Kimmich si inserisce e da un passo non può sbagliare col sinistro. Germania avanti.

33' – Azione collettiva della Germania conclusa da un destro incrociato di Hofmann: Donnarumma si distende e respinge, evitando il raddoppio.

40' – Ancora Donnarumma vola per dire di no alla botta di Werner, trovato da Sané al termine di una micidiale ripartenza tedesca.

45' – GOL DELLA GERMANIA. Bastoni travolge ingenuamente Hofmann in area e l'arbitro Kovacs assegna il rigore ai tedeschi, che Gündogan trasforma freddamente. 2-0.

Gundogan esulta, Germania-Italia Credit Foto Getty Images

46' – Sinistro dal limite dell'area di Cristante dopo un rinvio sbagliato della difesa tedesca e palla fuori di un niente, con Neuer questa volta impossibilitato a intervenire.

51' – GOL DELLA GERMANIA. Centro basso di Raum, la difesa dell'Italia non riesce a spazzare e Müller, di controbalzo, sorprende Donnarumma. Tris dei tedeschi.

68' – GOL DELLA GERMANIA. Müller scodella in area per Gnabry, che di prima intenzione tocca per Werner: zampata da un passo e Donnarumma è nuovamente battuto.

69' – GOL DELLA GERMANIA. Erroraccio in disimpegno di Donnarumma, Gnabry recupera e tocca di prima intenzione per Werner, che a tu per tu col nostro portiere non perdona. Eccola la goleada.

78' – GOL DELL'ITALIA. Primo gol con l'Italia per Gnonto, che mette dentro a porta vuota un pallone respinto da Neuer su sinistro di Dimarco. Almeno il gol della bandiera per gli azzurri.

93' – Gran sinistro su punizione di Dimarco, ma è spettacolare il volo di Neuer, che alza miracolosamente la palla sopra la traversa.

94' – GOL DELL'ITALIA. Angolo di Dimarco e colpo di testa vincente, sul primo palo, di Bastoni. L'Italia trova anche il secondo gol.

Il momento social

Il migliore

Thomas MÜLLER - Leader inimitabile di questa Nazionale. Tocca meno palloni di alcuni dei suoi brillanti compagni, ma fa sempre la cosa giusta. Poi ci mette la firma personale, l'ennesima della sua carriera con la Mannschaft.

Il peggiore

Gianluca MANCINI - Sportellate con tutti, ma è soprattutto lui a prenderle. Preso in mezzo, saltato, eluso. Una serata da incubo.

Le pagelle

Mancini: "Pellegrini non è Totti, ma può diventare strepitoso"

UEFA Nations League Italia, il futuro è adesso: chi è Giorgio Scalvini, al debutto a 18 anni 10 ORE FA