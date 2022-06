Nations League, è vero, arriva con in campo tanti ragazzi giovani e con una Nazionale in piena rivoluzione, ma Jugoslavia-Italia 6-1, valido per la Coppa Internazionale. Scopriamo insieme quali e quante sono le sconfitte più pesanti e dolorose della storia della nazionale azzurra. Il 5-2 inflitto all'Italia da parte della Germania lascia il segno: è vero, si tratta di, è vero, arriva con in campo tanti ragazzi giovani e con una, ma Roberto Mancini a fine partita non ha nascosto la sua delusione , nonostante le buone parole riservate ai suoi ragazzi. E' una sconfitta storica? Sì, perché l'Italia non subiva almeno 5 gol in una sola partita dal 12 maggio 1957: unovalido per la Coppa Internazionale. Scopriamo insieme quali e quante sono le sconfitte più pesanti e dolorose della storia della nazionale azzurra.

1910 - UNGHERIA-ITALIA 6-1

Si tratta della seconda partita della storia dell'Italia: la prima fu il il 15 Maggio del 1910 a Milano contro la Francia e fu un tennistico 6-2. Il "secondo set" si giocò a Budapest con l'Ungheria e finì 6-1 per i magiari. L'amichevole allo stadio Millenaris Sporttelep vide la rete del solo Rizzi per i colori azzurri.

1912 - AUSTRIA-ITALIA 5-1

Nella partita valida per le semifinali del torneo di consolazione delle Olimpiadi del 1912, gli azzurri ricevono una severa lezione dagli austriaci: Berardo (allora alla Pro Vercelli) segna l'unico gol dei nostri, allenati da Vittorio Pozzo.

1923 - CECOSLOVACCHIA – ITALIA 5-1

Non una brillante idea quella di affidare l'Italia a una "commissione tecnica" e non a un "commissario tecnico": senza guida, gli azzurri sono persi in amichevole in quel di Praga. A segno il solo Moscardini.

1924 - UNGHERIA-ITALIA 7-1

Sì è questa la peggior sconfitta della storia dell'Italia: privo dei giocatori di Genoa e Bologna (all'epoca le due squadre più titolate), che non danno i loro giocatori per una "semplice amichevole", Pozzo va con chi ha a disposizione ma l'Ungheria dilaga. 7-0 che diventa 7-1 grazie a un su rigore di Cevenini, a match ormai deciso.

1947 - AUSTRIA-ITALIA 5-1

E' un'Italia speriamentale quella che si presenta all'amichevole del Prater di Vienna: a campioni affermati del calibro di Biavati e Pioli, si affiancano giovani come Boniperti e Carapellese. Finisce male, con gli austriaci guidati da Bauer scatenati: sul 5-0 arriva il centro di Carapellese, ma ormai è tardi.

1948 - ITALIA-INGHILTERRA 0-4

Il 16 maggio 1948 l'Italia viene travolta a Torino dall'Inghilterra con quattro reti. E' anche la sconfitta del "sistema", modulo azzurro facilmente bucato dagli attaccanti britannici. Il primo a sbagliare fu Pozzo, che lo ammise poi: "Quell’incontro sono stato io, per primo, a perderlo".

1955 - ITALIA-JUGOSLAVIA 0-4

In una partita valida per la Coppa Internazionale (torneo a cui partecipano Austria, Ungheria, Italia, Svizzera, Cecoslovacchia e Jugoslavia) l'Italia del ct Foni chiude 0-0 il primo tempo, ma poi viene sommersa dagli avversari, in rete per ben quattro volte.

Gianpiero Boniperti in azione con l'Italia Credit Foto Getty Images

1957 JUGOSLAVIA – ITALIA 6-1

Altro giro, altra Coppa Internazionale e altra lezione dalla Jugoslavia: questa volta la sconfitta arriva già nelle prime battute. 3-0 nel primo tempo, che si arrotonda a 6-1 nella ripresa.

1988 - ITALIA-ZAMBIA 0-4

Doveva essere una formalità, si trasforma in un incubo: la nazionale olimpica di Rocca (che annovera gente del calibro di Tacconi, Tassotti, Ferrara, Mauro, Carnevale e Virdis), si fa sorprendere dal caldo umido coreano e subisce la velocità degli avversari. Su tutti spicca Kalusha Bwalya, autore di una tripletta, a cui si aggiunge un autogol di Pellegrini.

2012 - SPAGNA-ITALIA 4-0

Impossibile dimenticare la finale di Euro 2012: un monologo assoluto delle Furie Rosse, con David Silva, Jordi Alba, Torres e Mata a firmare il 4-0 finale, reso anche più semplice dall'infortunio di Thiago Motta che lascia gli azzurri in dieci uomini nella ripresa.

Spain's David Silva (L) challenges Italy's Giorgio Chiellini during Euro 2012 (Reuters) Credit Foto Eurosport

2022 - GERMANIA-ITALIA 5-2

La ferita è ancora aperta: al Borussia Park un'Italia molto sperimentale e molto giovane cede di schianto di fronte a una Germania molto ben organizzata. Sul 5-0 i tedeschi allentano la presa, permettendo a Gnonto e Bastoni di rendere meno amara e "meno storica" una brutta sconfitta.

