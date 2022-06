Nations League: primi nel girone prima della partita contro i tedeschi, i ragazzi di Roberto Mancini si ritrovano ora al terzo posto di un raggruppamento guidato a sorpresa dall'Ungheria. Al secondo posto la Germania, al quarto e ultimo l'Inghilterra, che ora rischia seriamente la "retrocessione". Italia, ora la situazione si complica! La pesante sconfitta del Borussia Park (2-5 contro la Germania) complica e non poco i piani degli azzurri nel Gruppo 3 della: primi nel girone prima della partita contro i tedeschi, i ragazzi disi ritrovano ora al terzo posto di un raggruppamento guidato a sorpresa dall'Ungheria. Al secondo posto la Germania, al quarto e ultimo l'Inghilterra, che ora rischia seriamente la "".

Ad

La classifica del Gruppo 3:

UEFA Nations League L'umiltà di Gnonto: "Il gol non mi serve a niente dopo una sconfitta così" UN' ORA FA

Ungheria 7 punti

Germania 6 punti

Italia 5 punti

Inghilterra 2 punti

Cosa succede ora?

L'Italia ora si ritrova nel limbo, perché - con due partite ancora da giocare - può ancora sia vincere il Girone che scivolare addirittura al quarto posto, quello che vorrebbe dire "retrocessione" nella Serie B della competizione. I ragazzi del Mancio infatti hanno ancora due partite da affrontare, contro Inghilterra e Ungheria appunto tra il 23 e il 26 settembre: "Tutto è ancora nelle nostre mani", dice Roberto Mancini. Ed è effettivamente così, a patto che gli azzurri non siano quelli visti in campo contro la Germania a Mönchengladbach.

Bastoni, Germania-Italia Credit Foto Getty Images

Calendario

Come dicevamo le ultime gare del gruppo verrano disputate tra il 23 e il 26 settembre. Per le 4 vincenti, poi, appuntamento un anno dopo, 14-18 giugno 2023, nella "final four".

23-9 ITALIA-Inghilterra

23-9 Germania-Ungheria

26-9 Inghilterra-Germania

26-9 Ungheria-ITALIA

Euro 2024: le teste di serie saranno decise dalla Nations

La Nations avrà effetti anche su Euro 2024! Il 9 ottobre 2022 a Francoforte ci sarà il sorteggio delle qualificazioni per Germania 2024. Le 10 teste di serie saranno: le 4 prime, le 4 seconde e le 2 migliori terze dei gruppi di Nations.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

UEFA Nations League Mancini: "Il 2-5? Già a Bologna pensavo di perdere così" 2 ORE FA