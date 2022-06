La rifondazione della Nazionale Italiana è ufficialmente iniziata e si è vista già il nome che più ha impressionato è quello di Wilfried Gnonto, esterno classe 2003 che ha propiziato l'assist per Lorenzo Pellegrini. Ai microfoni del Corriere della Sera, è intervenuto il papà di Willy che ha rivelato alcuni segreti e aneddoti dell giovane rivelazione: e si è vista già nella partita contro la Germania , con Gigio Donnarumma unico superstite di quell'11 che tanto ci ha fatto gioire nello scorso Campionato Europeo. Oltre al risultato positivo contro un avversario tosto, ci sono i volti giovani che avranno la difficile missione di riportarci al vertice del calcio mondiale. Tra questi,, esterno classe 2003 che ha propiziato l'assist per Lorenzo Pellegrini. Ai microfoni del, è intervenuto il papà di Willy che ha rivelato alcuni segreti e aneddoti dell giovane rivelazione:

"Gli ho portato i libri allo stadio, perché non pensava che Mancini dopo gli allenamenti iniziali lo tenesse in ritiro: deve fare la Maturità italiana al Liceo Scientifico e l’esame di tedesco in Svizzera. Siamo a Zurigo da due anni, lo parla già bene. È sempre stato molto studioso, ma ha lasciato il liceo classico perché non riusciva a far combaciare lo studio con gli allenamenti. Si portava i libri in macchina, nel tragitto tra Baveno e Appiano, mangiando panini".

L'EMOZIONE PER L'ESORDIO IN NAZIONALE

"Eravamo già contenti per la convocazione, bastava già quello. Da lì ad entrare e giocare come ha giocato, siamo al settimo cielo. Siamo contenti del percorso e dei risultati che nostro figlio sta raggiungendo piano piano. Speriamo sia solo l’inizio. Gli auguriamo di conquistare la fiducia dell’allenatore con le sue giocate. Abbiamo fatto una marea di sacrifici. I primi anni lo abbiamo portato sempre noi da Baveno a Interello. Poi l’Inter ci ha aiutato con un pullmino all’uscita autostradale di Meina. Ma andavamo a prenderlo a scuola per portarlo all’appuntamento. Io lavoravo in fabbrica e se facevo il turno notturno riuscivo a portarlo, altrimenti toccava a mia moglie. O qualcuno ci dava una mano".

IL PASSATO ALL'INTER

"All’Inter era di casa, ma a 16 anni in Primavera avrebbe affrontato ragazzi di 21 anni: sono cinque anni persi, per cui abbiamo scelto di provare a giocare in prima squadra in Svizzera, perché anche se sbagli fai comunque un passo in avanti. Grazie a Dio lui ha risposto bene e ha anche vinto il campionato. Per quanto riguarda il calcio mercato, ci fidiamo dell’agente, Claudio Vigorelli. La visione del calcio di Willy è concentrata sui Mondiali del 2026 con la Nazionale. Deve trovare una squadra che lo faccia giocare, è la priorità. Non credo ci sia il rischio che si monti la testa, sono sereno e tranquillo, pensiamo di avergli dato l’educazione giusta".

RAZZISMO

"In Italia non c'è mai stato un problema razzismo né per lui né per noi. È nato qui, non ha bisogno di integrarsi. E poi è un ragazzo che sa farsi voler bene. Ma al Mondiale Under 17 in Brasile alcuni giornali stranieri hanno scritto 'da quando ci sono italiani neri che giocano in Nazionale?'. Mi ha fatto solo ridere".

Mancini: "Rivoluzione? Gli altri meritavano di giocare quelle partite"

