Dopo lo 0-0 in casa dell'Inghilerra , arrivano i complimenti di Mancini alla sua squadra. Alcuni erano al debutto assoluto in Nazionale, come Gatti , altri hanno messo in piedi non più di 5 presenze. È iniziato il nuovo corso dell'Italia e anche il ct è sorpreso per queste prime tre gare molto positive ( le pagelle della sfida contro l'Inghilterra ). C'è però un però... Quando si attacca e si crea così tanto, bisogna segnare. Lo ha ricordato Mancini a fine partita e nello spogliatoio. Sarà il prossimo step di questa giovane Italia.