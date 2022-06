Molineux Stadium di Wolverhampton dato che, proprio a causa dei disordini scoppiati in occasione della finale di Euro 2021, la UEFA ha imposto all’Inghilterra di giocare a porte chiuse la sfida, autorizzando la presenza sugli spalti di soli 1.500 bambini delle scuole calcio locali. Sabato 11 giugno l’Inghilterra ospiterà l’Italia nel terzo impegno della Nations League 2022-2023 e, ovviamente, la mente non potrà non tornare alla finale di Wembley della scorsa estate, match che incoronò gli azzurri campioni d’Europa dopo il successo ottenuto ai calci di rigore sui padroni di casa. Come ha sottolineato il CT Roberto Mancini la sfida (ore 20.45) sarà diversa rispetto a quell’evento, ma molto, ad ogni modo, affonderà le proprie radici proprio da quella serata. Da Wembley, infatti, si passerà aldato che, proprio a causa dei disordini scoppiati in occasione della finale di Euro 2021,, autorizzando la presenza sugli spalti di soli 1.500 bambini delle scuole calcio locali.

Inghilterra-Italia a porte chiuse: il motivo

Per quale motivo la nazionale allenata dal CT Gareth Southgate si trova in questa situazione? L’Inghilterra si è vista sanzionare con una partita casalinga a porte chiuse i La nazionale dei tre leoni resterà inoltre sotto i riflettori disciplinari della UEFA che le ha imposto la squalifica per una seconda partita, pena sospesa per due anni. Non solo, la FA, ha anche pagato una multa salatissima di 100.000 euro “…per l’invasione del campo di gioco, il lancio di oggetti ed i disturbi durante gli inni nazionali”. L’Inghilterra si è vista sanzionare con una partita casalinga a porte chiuse i disordini pre e post finale di Euro 2020 resterà inoltre sotto i riflettori disciplinari della UEFA che le ha imposto la, pena sospesa per due anni. Non solo, la FA, ha anche pagato una multa salatissima di 100.000 euro

Cosa avvenne all’esterno dello stadio londinese? Prima dell’inizio del match si erano registrate scene caotiche agli accessi, con centinaia di tifosi inglesi senza biglietto che avevano sorpreso gli addetti ai controlli, riuscendo ad entrare, e andando ad occupare l’area riservata ai parenti dei giocatori. Al termine della partita, poi, diversi sostenitori italiani vennero aggrediti e picchiati nei dintorni dello stadio con conseguenti 51 arresti messi a segno dalla polizia. Tra le persone aggredite anche Lando Norris. Il pilota di F1 venne accerchiato dai suoi stessi connazionali e gli venne rubato un preziosissimo orologio.

Come mai è stata scelta proprio questa partita per scontare la squalifica? La sanzione è stata applicata alla prima partita casalinga dell’Inghilterra nella Nations League 2022-23 e non alla partita di qualificazione per la Coppa del Mondo (che è stata contro l’Albania), poiché quella partita ricade sotto il controllo FIFA e non della UEFA come Inghilterra-Italia di domani.

