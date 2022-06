Inter in ansia per Milan Skriniar. Il difensore si è fatto male durante il match tra Slovacchia e Kazakistan. Al 33' del primo tempo, nel tentativo di anticipare un avversario in scivolata, il centrale nerazzurro è rimasto a terra dolorante. Rialzatosi, ha provato a stringere i denti, dovendo però dare forfait 10' più tardi, sostituito dall'ex Ternana Martin Valjent.

Inizialmente l'infortunio era parso anche più grave. La prima preoccupazione ha indotto a pensare a un interessamento dei legamenti del ginocchio. In realtà secondo le prime ricostruzioni provenienti dalla City Arena di Trnava, si dovrebbe trattare di un dolore di tipo muscolare, nella fattispecie di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo. Skriniar è uscito dal campo particolarmente patito in volto. Ad ogni buon conto, nelle prossime ore, gli esami strumentali definiranno il quadro in maniera più chiara.

