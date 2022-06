Italia-Germania, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Pellegrini e di Kimmich. Gara arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Battuto imparabilmente da Kimmich, nel finale deve sporcarsi concretamente i guanti in più di un'occasione, salvando l'Italia.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Fascia da capitano al braccio, sprizza energia da tutti i pori. Preciso in difesa, sempre pronto a proporsi in avanti. Indiavolato.

Francesco ACERBI 6 - Non arriva sul pallone vagante che Kimmich trasforma nel gol dell'1-1. Una piccola macchia nel contesto di una prestazione comunque positiva.

Alessandro BASTONI 6 - Preciso per buona parte della gara, tra anticipi e chiusure, anche se nel primo tempo rischia con un disimpegno errato. Non perfetto nell'azione del pareggio tedesco.

Cristiano BIRAGHI 6 - Ha di fronte un cliente scomodissimo come Gnabry, da cui si fa però saltare solo in un'occasione. Meno preciso in fase di ripartenza (dal 79' Federico DIMARCO s.v.)

Davide FRATTESI 6 - Elettrico, vivacissimo. Nel primo tempo calcia più volte da fuori, anche se senza mai trovare la porta, poi torna nei ranghi (dal 79' Samuele RICCI s.v.)

Bryan CRISTANTE 6 - Mette in campo aggressività e offre a Florenzi un gran pallone, ma più di una volta si fa sorprendere alle spalle dalle ripartenze tedesche.

Sandro TONALI 6,5 - Altra prova da sottolineare al termine di una stagione superlativa. Tra costruzione e recuperi, sembra proprio il Tonali del Milan (dall'85' Tommaso POBEGA s.v.)

Matteo POLITANO 6 - Dà sempre la sensazione di poter fare qualcosina di più quando punta l'uomo. In ogni caso, è molto spesso nel vivo della manovra (dal 65' Wilfried GNONTO 7 - Che esordio! In un amen si beve la fascia destra servendo a Pellegrini la perfetta palla del vantaggio. E poi via di spunti e ottime giocate. Così, come se stesse giocando con gli amici al campetto)

Gianluca SCAMACCA 6,5 - Preziosissimo nel proteggere palla e far sponda per i compagni, nel primo tempo è sfortunato: palo. Spende tanto e nella ripresa cala (dall'85' Matteo CANCELLIERI s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Va a corrente alternata e il ruolo di esterno sinistro probabilmente non lo favorisce. Però qualche ottima giocata la mostra. Ed è suo il gol del vantaggio.

Ct. Roberto MANCINI 6,5 - Lo spirito è quello giusto, il gioco a tratti ricorda quello dei bei tempi. E ora ha capito di poter tenere in considerazione anche altri elementi oltre ai soliti noti.

Le pagelle della Germania

Manuel NEUER 5,5 - Non deve compiere interventi. Ma è un po' una statua sul cross di Gnonto che Pellegrini ribadisce in rete.

Benjamin HENRICHS 6 - Patisce qualcosa, specialmente da un certo punto della gara in poi, pur senza mai andare in apnea (dal 59' Jonas HOFMANN 6,5 - Dà tutta un'altra sostanza alla fascia destra della Germania. Apre l'azione del pareggio e serve a Kimmich la palla del possibile vantaggio)

Niklas SÜLE 6 - Soffre Scamacca e gli scambi offensivi degli azzurri, anche se non commette errori particolarmente gravi.

Antonio RÜDIGER 6 - Prestazione onesta anche per lui. Difficile che si faccia superare.

Thilo KEHRER 5,5 - Tutto sommato tiene a bada Politano. Ha maggiori difficoltà dopo l'ingresso in campo di Gnonto: il gol del vantaggio dell'Italia nasce da lì (dal 79' David RAUM s.v.)

Joshua KIMMICH 7 - Suona la carica a una Germania decisamente spenta, segnando il gol del pareggio e sfiorando pure la doppietta: bravissimo Donnarumma.

Leon GORETZKA 5,5 - Sprecone. Ha la palla del vantaggio davanti a Donnarumma e non la sfrutta. Ed è altamente impreciso anche quando calcia dal limite (dal 70' Ilkay GÜNDOGAN 6 - Ci prova, calcia, trova Donnarumma. Ingresso vivace)

Serge GNABRY 5,5 - Il più brillante tra gli attaccanti tedeschi. Quando punta l'uomo non è facile leggerne i movimenti. Ma nel primo tempo si divora un gol clamoroso (dal 79' David RAUM s.v.)

Thomas MÜLLER 5,5 - Gioca tra le linee, ma raramente riesce a pescare il passaggio decisivo. Quando lo fa, Goretzka si addoormenta davanti a Donnarumma (dal 70' Kai HAVERTZ s.v.)

Leroy SANÉ 5 - Deludente, opaco, senza nervo. Combina pochissimo e Flick lo toglie senza pietà a mezz'ora dalla conclusione della partita (dal 59' Jamal MUSIALA 6 - Discreto ingresso in campo. Porta brillantezza alla manovra, anche se si mangia un gol da posizione favorevole)

Timo WERNER 5 - Fa il solletico alla difesa dell'Italia. Mai pericoloso.

Ct. Hansi FLICK 5,5 - Ringrazia Kimmich, perché come gioco non ci siamo. La sua Germania si fa sopraffare per larghi tratti da un'Italia piena di seconde linee.

