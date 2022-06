L'Italia c'è. Anche se è un'Italia sperimentale, anche se al Dall'Ara gli esordienti quasi non si contano. In un momento delicatissimo, tre giorni dopo il disastro contro l'Argentina, gli azzurri sperimentali di Roberto Mancini fermano la Germania - in campo con i titolari - e iniziano con il piede giusto il percorso in Nations League. Finisce 1-1, con le due reti che piovono in pochissimi minuti a una ventina di minuti dalla fine: prima segna Pellegrini, servito alla perfezione dal neo entrato Gnonto, ma subito dopo Kimmich gela ogni entusiasmo trovando l'immediato pareggio. Proprio Gnonto è la grande sorpresa della partita: personalità, guizzi, rapidità, l'assist per l'1-0. Ma in generale è un'Italia fresca, brillante, aggressiva, convincente contro un avversario, di contro, un po' spento. A comandare il gruppo 3 della Lega A è così l'Ungheria di Marco Rossi, che nel pomeriggio ha sorprendentemente superato per 1-0 l'Inghilterra . E proprio gli ungheresi, martedì sera, saranno i prossimi avversari degli azzurri.

Tabellino

Ad

Italia-Germania 1-1 (primo tempo 0-0)

UEFA Nations League Mancini: "Abbiamo giovani bravi. Siamo stati polli sul gol del pari" 40 MINUTI FA

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (79' Dimarco); Frattesi (85' Ricci), Cristante, Tonali (79' Pobega); Politano (66' Gnonto), Scamacca (85' Cancellieri), Pellegrini. Ct. Mancini

Germania (4-2-3-1): Neuer; Henrichs (59' Hofmann), Rüdiger, Süle, Kehrer; Kimmich, Goretzka (70' Gündogan); Gnabry (79' Raum), Müller (70' Havertz), Sané (59' Musiala); Werner. Ct. Flick

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Gol: 70' Pellegrini (I), 73' Kimmich (G)

Ammoniti: Pellegrini, Kehrer, Politano, Tonali, Werner, Cancellieri

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

15' – Gnabry supera Biraghi in dribbling, entra in area da destra e fa partire un destro incrociato che Donnarumma respinge.

35' – Rasoiata da fuori di Scamacca, Neuer non ci arriva e la palla tocca il palo prima di uscire. Italia vicinissima al vantaggio.

38' – Müller scodella in area per Goretzka, contenuto in qualche modo dalla difesa azzurra davanti a Donnarumma: la palla arriva al liberissimo Gnabry, che col sinistro la spara incredibilmente alle stelle.

70' – GOL DELL'ITALIA. Bellissima azione del neo entrato Gnonto, che centra dal fondo: la palla passa e Pellegrini, a due passi, non può sbagliare con la porta vuota. Italia in vantaggio.

73' – GOL DELLA GERMANIA. Destro ravvicinato in rete di KImmich, che sfrutta una palla vagante e batte imparabilmente Donnarumma. Pareggio immediato dei tedeschi.

79' – Intervento decisivo di Donnarumma sul destro a botta sicura del solito Kimmich, servito all'indietro da Hofmann. Si salva l'Italia.

Il momento social

Il migliore

Wilfried GNONTO. Che esordio! In un amen si beve la fascia destra servendo a Pellegrini la perfetta palla del vantaggio. E poi via di spunti e ottime giocate. Così, come se stesse giocando con gli amici al campetto.

Il peggiore

Leroy SANÉ. Deludente, opaco, senza nervo. Combina pochissimo e Flick lo toglie senza pietà a mezz'ora dalla conclusione della partita.

Le pagelle

Mancini: "Ripescaggio Mondiali? Se ci chiamano, ci andiamo..."

UEFA Nations League Gnonto: "Che serata. Inter? Ho rischiato, ma a 18 anni devi giocare" 43 MINUTI FA