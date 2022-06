Quattro anni dopo, si comincia ancora una volta da zero. Italia-Germania apre il percorso degli Azzurri in Nations League 2022 e segna l'inizio di un nuovo ciclo della nazionale italiana, sempre sotto la guida del ct Roberto Mancini. Archiviata l' umiliante sconfitta contro l'Argentina nella "Finalissima" di Wembley, il ct e gli azzurri ripartono dal Dall'Ara di Bologna (città cara al Mancio dove ha mosso i primi passi da calciatore) per sfidare la Germania di Hans-Dieter Flick, subentrato in panchina dopo gli Europei al posto dello storico commissario tecnico tedesco Löw. Come anticipato nella conferenza della vigilia , Mancini ha voluto cambiare diversi elementi rispetto alle ultime recenti uscite. Ecco le scelte dei due ct...

Formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. CT: Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. CT: Flick

Italia-Germania: dove vederla in tv e streaming

Italia-Germania, match valido per la Nations League in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna, sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

