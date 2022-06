. Tanti i giovani in campo tra cui è emerso il classe 2003 Gnonto, autore dell'assist per il gol di Pellegrini. Il CT Roberto Mancini è sembrato rinfrancato nel post partita: "Sono stati bravi i ragazzi. Non era facile, per la prima volta giocavano assieme. Siamo partiti un po' contratti poi siamo cresciuti. Certo, siamo stati un po' polli a concedere subito il gol del pareggio, ma tutto sommato è andata bene. Siamo cresciuti in fretta" le parole del tecnico. Un'Italia rivoluzionata dopo il flop contro l'Argentina lancia segnali di ripresa nel match pareggiato con la Germania 1-1 Tanti i giovani in campo tra cui è emerso il classe 2003 Gnonto, autore dell'assist per il gol di Pellegrini. Il CT Roberto Mancini è sembrato rinfrancato nel post partita:" le parole del tecnico.

Mancini: "Grazie ai ragazzi per questi anni. Ripartiamo, ma ci sarà da soffrire"

"Abbiamo giovani bravi, spero crescano in fretta. La strada è lunghissima. Abbiamo tenuto testa a una delle nazionali più forti in questo momento, ai miei non posso che dire "Bravi"". Prossimo impegno martedì contro l'Ungheria che ha battuto oggi l'Inghilterra.

Mancini: "Ripescaggio Mondiali? Se ci chiamano, ci andiamo..."

