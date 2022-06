Quattro anni dopo, si comincia ancora una volta da zero. Italia-Germania apre il percorso degli Azzurri in Nations League 2022 e segna l'inizio di un nuovo ciclo della nazionale italiana, sempre sotto la guida del ct Roberto Mancini. Archiviata l' umiliante sconfitta contro l'Argentina nella "Finalissima" di Wembley si torna in Italia per uno dei grandi classici tra nazionali in Europa. La prima avversaria degli Azzurri in Nations League è infatti la tostissima Germania di Hans-Dieter Flick, subentrato in panchina dopo gli Europei al posto dello storico commissario tecnico tedesco Löw.

Il forte Neuer tra i pali, il neo acquisto in difesa del Real Madrid Rüdiger, i 26enni Gnabry e Sané: sono soltanto alcuni dei principali giocatori con cui si dovrà fronteggiare la Nazionale al Dall'Ara di Bologna sabato 4 giugno. Le due nazionali sono inserite nel gruppo 3 della lega A insieme a Ungheria e Inghilterra, prossime sfidanti degli Azzurri in questa competizione nella settimana successiva.

Ad

Come anticipato nella conferenza della vigilia , Mancini vuole portare una ventata di cambiamento già a cominciare da questa sfida: Giorgio Chiellini ha salutato definitivamente la Nazionale dopo 117 presenze e altri otto giocatori insieme a lui hanno lasciato il ritiro è presumibile dunque che scenda in campo un undici sperimentale.

UEFA Nations League De Rossi: "Mancini è la persona giusta, c'è tempo per riprogrammare" 6 ORE FA

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. CT: Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. CT: Flick.

Statistiche del match

35 precedenti tra Italia e Germania: il bilancio è a favore degli Azzurri con 15 vittorie contro le 8 tedesche e 12 pareggi. L'ultimo precedente risale all'amichevole del 15 novembre 2016, terminata a reti bianche.

tra Italia e Germania: il bilancio è a favore degli Azzurri con 15 vittorie contro le 8 tedesche e 12 pareggi. L'ultimo precedente risale all'amichevole del 15 novembre 2016, terminata a reti bianche. Soltanto 2 vittorie nelle ultime 10 partite per la nazionale di Roberto Mancini, che non esulta da 237 giorni: l'ultimo successo risale proprio all'ultima partita di Nations League disputata, il 10 ottobre 2021 (2-1 vs Belgio).

risale proprio all'ultima partita di Nations League disputata, il 10 ottobre 2021 (2-1 vs Belgio). L'Italia è reduce dal 3° posto della passata edizione di Nations League, quando chiuse al comando il girone con Paesi Bassi, Polonia e Bosnia, perdendo poi la semifinale contro la Spagna. Quella sconfitta pose fine alla striscia di imbattibilità di 37 partite, record per una nazionale

In Nations League l'Italia vanta 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Bilancio decisamente migliore rispetto alla Germania, che conta 2 sole vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Domenico Berardi è il capocannoniere degli Azzurri nella Nations League con 3 reti. Gianluigi Donnarumma è invece l'unico giocatore della nazionale italiana a non aver mai mancato una presenza in questa competizione (7 gol subiti in 12 match).

Nonostante i recenti risultati negativi, Roberto Mancini è ancora il commissario tecnico con la media punti più alta nella storia della nazionale italiana: 2,20 punti a partita, frutto di 31 vittorie in 48 incontri.

è ancora il commissario tecnico con la media punti più alta nella storia della nazionale italiana: 2,20 punti a partita, frutto di 31 vittorie in 48 incontri. Lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna ospita per la 23ª volta un match dell'Italia (l'ultimo esattamente un anno prima, il 4 giugno 2021): 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte il ruolino di marcia. L'ultima sconfitta a Bologna risale al 14 ottobre 1989 (0-1 contro il Brasile).

Italia-Germania: dove vederla in tv e streaming

Italia-Germania, match valido per la Nations League in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna, sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Mancini: “Resto perché sono giovane. Voglio Europeo e Mondiale”

UEFA Nations League Italia, i convocati di Mancini per la Nations: lasciano in 9 IERI A 13:59