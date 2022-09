L’Italia ha bisogno di una vittoria per cancellare la brutta figura del Borussia-Park e per tenere aperte le speranze per l’accesso alla fase finale della UEFA Nations League . Gli azzurri hanno approcciato bene questa competizione con i pareggi con Germania e Inghilterra e il successo contro l’Ungheria. Tuttavia, nella quarta ed ultima sfida del tour de force di giugno, il match di ritorno contro i tedeschi, gli uomini di Mancini sono stati demoliti da un avversario di un’altra categoria. Ora la classifica del gruppo vede in testa l’Ungheria con 7 punti, davanti a Germania (6) e Italia (5). Più staccata l’Inghilterra (2), che ha perso entrambe le sfide contro la capolista ed ha segnato un solo gol in quattro partite. E’ probabile che a San Siro gli inglesi facciano però una prestazione diversa. Con i campionati ben avviati i loro giocatori più talentuosi saranno in un periodo di forma migliore. E, sebbene il passaggio del turno per loro sia fuori portata, questi match saranno ottimi test in vista dei Mondiali.