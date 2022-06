Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata di Nations League, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Barella e Pellegrini e di un'autorete di Gianluca Mancini. Gara arbitrata dallo svizzero Sandro Schärer. Un successo che conferma come il nuovo corso e gli innesti di Mancini abbiano ridato una nuova linfa ad una squadra che solo sette giorni fa sembrava essere derelitta dopo il 3-0 rimediato contro l'Argentina. Dopo due giornate di Nations League invece l'Italia è imbattuta e soprattutto è in vetta al girone A3 di Nations League. Risultati che, inevitabilmente, acuiscono quella ferita aperta chiamata Macedonia del Nord e spareggio playoff per volare a Qatar 2022 , gettato al vento poco più di tre mesi fa. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la partita.

1) Voglia di fare e brillantezza: le seconde linee convincono

Una bella ventata d'aria fresca dopo le tante delusioni degli ultimi mesi. Chi è stato scelto da Roberto Mancini al posto dei canonici titolari, ovvero quelli che hanno conquistato l'Europeo meno di un anno fa, si è fatto trovare pronto per la seconda volta in pochi giorni. Prima contro la Germania, poi anche a Cesena. I Lorenzo Pellegrini , i Raspadori, i Bastoni e non solo. Con tanta voglia di fare e una brillantezza che nasce anche dal desiderio di scalare le gerarchie del ct. Ottimi segnali, nonostante un finale di inutile sofferenza dopo l'autogol di Gianluca Mancini.

I giocatori azzurri esultano dopo il gol di Nicolò Barella esultano durante Italia-Ungheria - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

2) Pellegrini non vuole fermarsi dopo una stagione al top

Giocare a centrocampo o in attacco. Costruire e inserirsi. Dare una mano in difesa e partecipare alla manovra. C'è qualcosa che Lorenzo Pellegrini non sappia fare? Di altissimo livello la stagione del capitano della Roma, il migliore giallorosso del 2021/22 assieme a Tammy Abraham. E sembra proprio che Pellegrini non voglia fermarsi qui: altra prestazione di assoluto rilievo dopo aver già segnato contro la Germania, tra il velo per l'1-0 di Barella, il gol del 2-0 e tante giocate preziose. L'azzurro più in forma, oggi, è proprio lui. Merita un posto da titolare.

3) Bentornato Spinazzola: ci sei mancato

Sì, ci è mancato praticamente tutto di lui. Le sue sgroppate palla al piede, la sua capacità di puntare l'uomo e di saltarlo, quell'incedere caracollante di chi ha già in mente il modo di creare la superiorità numerica. Nel primo tempo si è rivisto, almeno per buoni tratti, lo Spinazzola di Euro 2020, quel terzino-ala imprendibile per tutti e con otto polmoni. Quel che Emerson, anche per caratteristiche, non può garantire. Dal piede del giallorosso è partito l'assist per l'1-0 di Barella. Poi l'inevitabile calo, perché siamo a fine stagione e perché i 90 minuti nelle gambe non ci sono ancora. Ma Mancini ha ritrovato una pedina fondamentale del proprio progetto.

4) Segnali di Barella dopo tante difficoltà

Finalmente Nicolò Barella. Il centrocampista box to box dei bei tempi faticava a rivedersi con la maglia dell'Italia. Il destro dell'1-0 è uno schiaffo alle difficoltà, alla prestazione terribile di Palermo contro la Macedonia del Nord, a qualunque fantasma del recente passato. Può fare ancora meglio, Nicolò. Ha toccato livelli ancora più alti. Ma intanto quella botta sotto l'incrocio ci voleva proprio. Con un messaggio ben chiaro: io ci sono ancora.

Davide Calabria e Nicolò Barella esultano durante Italia-Ungheria - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

5) L'Ungheria di Marco Rossi è una squadra vera

D'accordo, se l'Italia avesse segnato il terzo gol e poi avesse evitato di farsi del male da sola, la partita sarebbe anche potuta finire in goleada. Però è finita 2-1. Con l'Ungheria che ha sperato fino alla fine di strappare un impensabile pareggio dopo essere andata in doppio svantaggio. Il “nostro” Marco Rossi le ha dato un'identità evidente a livello tattico e di organizzazione, a discapito di qualità individuali non esattamente elevate. E i risultati, tra i pareggi illustri agli Europei e lo storico successo contro l'Inghilterra, si stanno vedendo concretamente.

