Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata di Nations League, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Barella e Pellegrini e di un'autorete di Mancini. Gara arbitrata dallo svizzero Sandro Schärer.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Per tre volte Sallai calcia verso la sua porta, per tre volte Gigio deve sudare. Non ha colpe sul fuoco amico di Mancini.

Davide CALABRIA 6,5 - Si fa trovare pronto. Attento e preciso nelle chiusure, costante nel sovrapporsi a Politano quando serve. Sbaglia molto poco.

Gianluca MANCINI 5 - Che dire? Se la cava benissimo per più di un'ora, ma la sua goffa autorete costringe l'Italia a un finale di inutile sofferenza.

Alessandro BASTONI 6,5 - Sicuro negli interventi. E, a differenza del collega di reparto Mancini, non commette sciocchezze.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Parte bene, con un paio di ottimi spunti e l'assist per l'1-0 di Barella. Poi la benzina inizia progressivamente ad esaurirsi (dal 75' Federico DIMARCO s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Ottima prestazione, tra inserimenti e giocate preziose. Il velo per il vantaggio di Barella è un preziosismo, poi si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sul tocco di Politano (dal 66' Manuel LOCATELLI 6 - Porta fisicità e freschezza e nel finale sfiora il gol)

Bryan CRISTANTE 6 - Prestazione oscura. Ha i suoi meriti nel momento migliore dell'Italia, ma nella parte finale della gara va in affanno.

Nicolò BARELLA 7 - Il destro prepotente scaricato sotto l'incrocio riporta alla mente il Barellino dei bei tempi. Brillante.

Matteo POLITANO 7 - Costante nel puntare l'uomo e pure nel saltarlo. L'esempio perfetto è l'iniziativa che porta al raddoppio di Pellegrini. Meriterebbe il gol personale, ma la traversa glielo nega (dal 75' Andrea BELOTTI s.v.)

Wilfried GNONTO 6 - Ha i riflettori puntati su di sé, ma preferisce non esagerare. Non si conferma pienamente dopo Bologna, ma in alcune manovre collettive dell'Italia c'è anche lui.

Giacomo RASPADORI 6,5 - Gran bel primo tempo, nel quale fa fluire il gioco con aperture intelligenti e mette Pellegrini davanti al portiere. Cala nella ripresa (dall'84' Alessio ZERBIN s.v.)

All. Roberto MANCINI 6,5 - Per buona parte della gara si vede un gioco sciolto, brillante, acceso. Il risultato finale non rispecchia l'andamento della sfida.

Le pagelle dell'Ungheria

Denes DIBUSZ 6 - Bravissimo sul colpo di testa di Mancini, poi può far poco sui due gol azzurri. Nel finale salva anche su Locatelli.

Adam LANG 6 - Non ha grossissime colpe all'interno della sconfitta. Il migliore dei tre centrali di Rossi.

Willi ORBAN 5,5 - Tenta come può di tenere assieme i pezzi della difesa contro il tridente mobile e piccolo dell'Italia. Ci riesce solo parzialmente.

Attila SZALAI 5 - Fatica a tenere testa a Politano. Anzi, non ci riesce quasi mai, come dimostra il modo in cui viene saltato nettamente nell'azione del 2-0.

Loic NEGO 6 - Uno dei migliori dell'Ungheria. Per due volte manda Sallai alla conclusione, mentre nella propria area salva a porta vuota su Nego (dal 58' Attila FIOLA 6 - Parte a destra, chiude a sinistra. Dal suo piede nasce l'autorete di Mancini)

Adam NAGY 5,5 - Resiste per una porzione di gara, poi va in debito d'ossigeno quando l'Italia inizia ad alzare i ritmi. E Rossi lo toglie (dal 58' Callum STYLES 6 - Porta maggiore brillantezza a centrocampo)

Andras SCHÄFER 5,5 - Dimenticato centrocampista del Genoa e del Chievo, fa quel che può ma senza imporsi veramente (dall'87' Zalan VANCZA s.v.)

Zsolt NAGY 5,5 - Timido e poco concreto quando deve attaccare, in difficoltà nell'aiutare Attila Szalai su Politano (dall'81' Bendeguz BOLLA s.v.)

Roland SALLAI 6,5 - Non molla mai, nemmeno di un centimetro. Mai domo, mai sconfitto. Calcia da ogni posizione e costringe Donnarumma a tre interventi non semplici.

Adam SZALAI 5 - Gioca col fisico e sul colpo di testa. Ma di palloni giocabili ne ha ben pochi (dall'87' Martin ADAM s.v.)

Dominik SZOBOSZLAI 5,5 - Fa vedere solo qualche sprazzo di classe, provando a riemergere nel finale. Troppo poco.

Ct. Marco ROSSI 6 - Perde di misura e ringrazia Gianluca Mancini per aver tenuto i suoi in partita. In ogni caso, complimenti: la sua mano si vede eccome.

