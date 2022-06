Wilfried Gnonto è un calciatore speciale: nella notte della 18enne che ha appena realizzato uno dei propri sogni nel cassetto non ti aspetteresti proprio. è un calciatore speciale: nella notte della disfatta dell'Italia in terra di Germania (5-2) ha trovato il gol più "giovane" di sempre per un azzurro, ma nelle dichiarazioni post-partita va oltre e regala parole molto sagge, che da unche ha appena realizzato uno dei propri sogni nel cassetto non ti aspetteresti proprio.

Non me ne faccio niente del gol. Dopo una sconfitta del genere sarebbe stata la stessa cosa se avessi segnato io o un altro compagno.

E poi ancora, sempre ai microfoni di RaiSport: "È una sconfitta pesante per tutti noi ma cercheremo di migliorare. In questo momento sono molto più avanti di noi e lavoreremo per arrivare a quel livello. Rispetto all'andata è stata una gara totalmente diversa, loro hanno giocato meglio, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso molto a vuoto" ha infatti detto il 18enne azzurro analizzando il pesante ko rimediato contro la Germania".

