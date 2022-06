Marco Rossi, allenatore italiano e commissario tecnico dell’Ungheria, inanella un’altra formidabile impresa battendo Serviva un ct italiano per fermare l’imbattibilità dell’Inghilterra di Southgate. Dopo 22 partite ufficiali e quasi due anni senza l’onta di una sconfitta (contro l’Italia il k.o. maturò solamente ai rigori),, allenatore italiano e commissario tecnico dell’Ungheria, inanella un’altra formidabile impresa battendo 1-0 la Nazionale dei Tre Leoni alla Puskas Arena di Budapest, davanti a 30.000 bambini – decisione che ha fatto storcere il naso gli ospiti, visto che a causa dei comportamenti razzisti del pubblico ungherese la partita inizialmente si sarebbe dovuta svolgere in regime di porte chiuse. Partita avara di emozioni e decisa da una rete dal dischetto del talentino Szoboszlai.

La cronaca

Southgate per questo esordio in Nations League, sceglie di far esordire Jarrod Bowen del West Ham e James Justin del Leicester in un 3-4-3 a trazione offensiva con un tridente offensivo composto proprio da Bowen, Kane e Mount. Nonostante il talento non manchi, l’Inghilterra crea poco e sono proprio gli ungheresi ad andare vicinissimi all’1-0 con Szoboszlai che anticipo con un tocco sotto Pickford in uscita ma a porta sguarnita ci pensa Caudy a salvare sulla linea. I ritmi calano vertiginosamente, con l’Inghilterra che abbassa il baricentro per non esporsi alle ripartenze. Le emozioni latitano e prima della pausa di metà tempo, l’unico brivido lo offre Szalai che prova a sorprendere Pickford fuori dai pali con un tiro da centrocampo che non trova il bersaglio.

L'abbraccio dei compagni dopo il gol di Szoboszlai Credit Foto Getty Images

Nella ripresa Southgate prova ad inserire Saka, che prima dell’ora di gioco crea il primo grattacapo a Gulacsi. Al 64’ l’episodio che cambia le sorti del match, James, entrato da quattro minuti, controlla male un pallone in area, Nagy gli passa davanti e va a terra dopo un tamponamento. Per Dias ci sono gli estremi per il calcio di rigore che Szoboszlai trasforma. La risposta dell’Inghilterra arriva con una volée di Bowen che non sorprende Gulacsi, mentre più tardi Bellingham calcia al centro dell’area ma la difesa neutralizza. In contropiede l’Ungheria avrebbe la chance del 2-0 ma Schafer a porta vuota calcia incredibilmente alto. Nel finale Kane dà l’illusione del gol, con una splendida girata che però finisce sull’esterno della rete. E così Rossi può far festa e godersi la terza impresa contro le grandi Nazionali europee: dopo aver fermato Francia e Germania, lo scacco all’Inghilterra. E fra tre giorni a Cesena c’è la sfida contro l’Italia... da affrontare incredibilmente da capolista del girone A3.

