Ennesima serata di Nations League. Oltre all'Italia, che ha chiuso sullo 0-0 con l'Inghilterra, in campo anche gli altri gironi. La Svizzera di Murat Yakin, dopo aver fatto piangere gli azzurri nelle qualificazioni per il Mondiale, sgambetta anche il Portogallo con il gol di Seferovic, permettendo così alla Spagna di riprendersi la testa del girone grazie al 2-0 sulla Repubblica Ceca. Nel girone B4 pirotecnico 3-2 della Norvegia sulla Svezia: la squadra di Solbakken allunga a +3 sulla Serbia. Nel girone C4 molto bene la Macedonia del Nord: i ragazzi di Milesvki stendono 4-0 Gibilterra e planano a -3 dal primo posto (occupato dalla Georgia). Infine, nel gruppo C2, la Grecia stende il Kosovo e conferma la propria leadership.

LEGA A

Gruppo 2

Spagna-Repubblica Ceca 2-0 (24' Soler, 75' Sarabia)

Svizzera-Portogallo 1-0 (1' Seferovic)

Tutto facile per la Spagna, che regola per 2-0 la Repubblica Ceca e torna in testa al girone. Scivolone importante invece per il Portogallo: Rafael Leao e soci vanno sotto al primo minuto contro la Svizzera e non riescono a recuperare il passivo, cedendo anche la leadership del gruppo.

La classifica: Spagna 8 punti, Portogallo 7, Repubblica Ceca 4, Svizzera 3.

Sarabia Credit Foto Getty Images

LEGA B

Gruppo 4

Norvegia-Svezia 3-2 (10', 54' Haaland, 62' Forsberg, 77' Sorloth, 95' Gyökeres)

Slovenia-Serbia 2-2 (8' Zivkovic, 35' Mitrovic, 48' Cerin, 53' Sesko)

Valanga di gol nel quarto raggruppamento della Lega B. La Norvegia di mister Solbakken sfrutta un Erling Haaland in formato Champions League e vince il derby del nord contro una Svezia mai doma. Forsberg e Gyökeres ci provano a tenere viva la fiammella, ma la doppietta dell'ex Dortmund e il momentaneo 3-1 di Sorloth portano gli scandinavi al comando del girone. Primo posto che arriva anche per merito della Slovenia, che recupera due gol alla Serbia e trova il secondo punto. Dopo l'1-2 firmato da Zivkovic e bomber Mitrovic, nel secondo tempo Cerin e Sesko rimettono le cose a posto.

La classifica: Norvegia 10 punti, Serbia 7 punti, Svezia 3 e Slovenia 2.

Erling Haaland Credit Foto Getty Images

LEGA C

Gruppo 2

Irlanda del Nord-Cipro 2-2 (32', 51' Kakoullis, 71' McNair, 93' Evans)

Grecia-Kosovo 2-0 (71' Giakoumakis, 99' Mantalos)

Rischia tantissimo l'Irlanda del Nord di Baraclough! La formazione appartenente al Regno Unito va sotto 2-0 con Cipro, poi alza la pressione e pareggia nel finale con le reti di McNair e dell'ex United Jonny Evans. Che brivido però! Nell'altra partita invece la Grecia consolida il primo posto stendendo 2-0 il Kosovo nel secondo tempo: reti di Giakoumakis e Mantalos.

La classifica: Grecia 12 punti, Kosovo 6, Cipro e Irlanda del Nord 2

La delusione di Shayne Lavery, Nations League Credit Foto Getty Images

Gruppo 4

Georgia-Bulgaria 0-0

Macedonia del Nord-Gibilterra 4-0 (4' Bardhi, 14' aut. Torrilla, 16' Miovski, 31' Churlinov)

Brutto passo falso per la Georgia! La formazione del talentino Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli, non riesce ad aprire il blocco della Bulgaria e si ferma sullo 0-0. Di tutt'altro tenore il secondo match del girone, dove una scatenata Macedonia del Nord rifila ben 4 gol in mezz'ora al fanalino di coda Gibilterrra.

La classifica: Georgia 10 punti, Macedonia del Nord 7, Bulgaria 3, Gibilterra 1

Kvaratskhelia, Nations League Credit Foto Getty Images

LEGA D

Gruppo 2

Malta-San Marino 1-0 (50' Muscat)

Nell'unica partita del gruppo 2 della LEGA D, Malta liquida 1-0 San Marino e sale al comando insieme all'Estonia. Ai ragazzi di mister Devis Mangia basta un gol di Muscat su assist di Camenzuli, griffato ad inizio ripresa.

La classifica: Estonia e Malta 6 punti, San Marino 0

