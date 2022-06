Lega A

Kylian Mbappé entra nella ripresa e trascina a galla la Francia da un possibile naufragio: a Vienna contro l'Austria finisce 1-1. L'attaccante del PSG trova il gol del pareggio, poi avrebbe sui piedi l'occasione per ribaltare il match, se non fosse per l'estremo difensore Pentz in giornata di grazia che devia fortunosamente sulla traversa. La Francia domina il possesso e Benzema avrebbe pure l’occasione per portare i transalpini in vantaggio al diciottesimo, ma è prodigioso il riflesso di Pentz sulla ribattuta dell’attaccante numero 19, non abbastanza convinto. Alla prima ripartenza però l’Austria punisce: recupero del centravanti rossoblu Arnautovic e retroguardia sorpresa, Weimann si fa trovare completamente solo sul cross di Laimer. Un Griezmann ancora deludente e a bocca asciutta lascia il posto per Mbappé, ma non basta per trovare i tre punti ed evitare l'ultima posizione ai campioni del mondo. Servirà un girone di ritorno quasi perfetto per non retrocedere.

Ad

La delusione dei giocatori francesi al termine di Austria-Francia 1-1, Nations League Credit Foto Getty Images

UEFA Nations League Perché Inghilterra-Italia si giocherà a porte chiuse? 27 MINUTI FA

Nell'altro match del gruppo 1 infatti arriva il colpo esterno della Croazia sulla Danimarca: decisiva la zampata di Pasalic dentro un flipper in area di rigore. Nonostante la sconfitta, i danesi restano ancora al comando. Bel duello a centrocampo tra i capitani delle rispettive nazionali nonché ex compagni di squadra Eriksen e Brozovic.

AUSTRIA-FRANCIA 1-1 (Weimann 37' (A), Mbappé 83' (F))

DANIMARCA-CROAZIA 0-1 (Pasalic 84')

1. DANIMARCA 6 2. CROAZIA 4 3. AUSTRIA 4 4. FRANCIA 2

Lega B

Scintille e colpi di scena nel match del secondo girone della lega B, tra Albania e Israele. Intervallo al veleno per le polemiche degli ospiti riguardo al rigore concesso all'Albania (si protesta per un controllo col braccio prima del contato falloso). Nella ripresa però l'Israele rimonta con una doppietta di Solomon, da diversi giorni obiettivo dichiarato del Torino. Hysaj illude con un gol annullato.

ALBANIA-ISRAELE 1-2

Manor Solomon, il giocatore israeliano è un obiettivo della Serie A nel mercato estivo Credit Foto Getty Images

Lega C

Orfana di Skriniar in difesa (fermato da un problema ai flessori nel precedente match in nazionale, rischia di saltare l'inizio della prossima stagione in nerazzurro ) la Slovacchia riesce ad espugnare la Dalga Arena di Baku grazie ad un gol del subentrato Weiss all'81esimo. Nei minuti finali annullato un gol all'ex Sassuolo Haraslin. Nell'altro match del gruppo 3 la Bielorussia strappa un pareggio soffertissimo contro il Kazakistan.

AZERBAIJAN-SLOVACCHIA 0-1

BIELORUSSIA-KAZAKISTAN 1-1

Lega D

L'unica nazionale a vincere in casa in giornata è l'Andorra, capace di sbloccare il risultato soltanto nel secondo tempo su rigore contro il Lechtenstein. Un eurogol di Jesùs Rubio dietro la linea di metà campo chiude i discorsi. Successo pirotecnico della Lettonia in casa della Moldavia.

MOLDAVIA-LETTONIA 2-4

ANDORRA-LIECHTENSTEIN 2-1

Mbappe e Lewandowski in coro: “Mondiale ogni due anni? Impossibile”

UEFA Nations League Mancini fa l'in bocca al lupo a Gattuso: "Finalmente torna ad allenare" UN' ORA FA