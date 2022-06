Francia appesantita e bloccata in attacco chiude la disastrosa parentesi del mese di giugno (a secco di vittorie e due pari sofferti in quattro partite, contro i vice-campioni all'andata e l'Austria) battuta in casa dalla Croazia. Ancora nessun campanello d'allarme in vista del Qatar, ma è evidente il serio rischio di una retrocessione in Lega B, dato che i transalpini restano ancora impanati all'ultimo posto del gruppo 2, guidato dalla Danimarca (2-0 sugli austriaci). Negli altri match di giornata l'Israele mantiene la testa del gruppo B2 pareggiando in Islanda, successi casalinghi per Kazakistan e Azerbaijan. A segno due vecchie conoscenze della Serie A: il danese Andreas Skov Olsen (ex Bologna) e l'israeliano Dor Peretz(centrocampista del Venezia). Penultima giornata di un condensato finale di stagione dedicato alla Nations League, alla vigilia dell' ultimo impegno estivo dell'Italia contro la Germania . A cinque mesi dall'inizio dei prossimi Mondiali, non se la passano bene i campioni in carica. Unachiude la disastrosa parentesi del mese di giugno (a secco di vittorie e due pari sofferti in quattro partite, contro i vice-campioni all'andata e l'Austria) battuta in casa dalla Croazia. Ancora nessun campanello d'allarme in vista del Qatar, ma è evidente il serio, dato che i transalpini restano ancora impanati all'ultimo posto del gruppo 2, guidato dalla Danimarca (2-0 sugli austriaci). Negli altri match di giornata l'Israele mantiene la testa del gruppo B2 pareggiando in Islanda, successi casalinghi per Kazakistan e Azerbaijan. A segno due vecchie conoscenze della Serie A: il danese Andreas Skov Olsen (ex Bologna) e l'israeliano Dor Peretz(centrocampista del Venezia).

LEGA A

GRUPPO 1

Francia-Croazia 0-1 (rig. Modric 5')

Danimarca-Austria 2-0 (Wind 21', Skov Olsen 37')

A Parigi la Croazia passa immediatamente in vantaggio grazie ad un rigore di Modric dovuto ad una trattenuta di Konaté su calcio piazzato, il portiere rossonero Maignan non ci arriva abbastanza. Come tre giorni prima a Vienna, Mbappé - stavolta titolare - prova a trascinare la squadra, ma non riesce ad insaccare. Preoccupa ancora la fase offensiva, Benzema impalpabile.

Fortunatamente per i campioni del mondo, la Danimarca fa un piacere ai transalpini domando l'Austria e tenendo questi ultimi solamente a 2 punti dalla zona retrocessione. Vantaggio danese sfruttando una distrazione difensiva, poi l'ex centrocampista rossoblu Skov Olsen trova il raddoppio, tutto prima dell'intervallo; apprensione invece per l'infortunio dell'atalantino Maehle. Fondamentale per i galletti vincere lo scontro diretto a settembre, ormai precluso.

La classifica: Danimarca 9, Croazia 7, Austria 4, Francia 2.

La disperazione dei giocatori francesi durante Francia-Croazia 0-1 di Nations League Credit Foto Getty Images

LEGA B

GRUPPO 2

Islanda-Israele 2-2 (Þórsteinsson 9' (ISL), aut. Gretarsson 35' (ISR), Helgason 60' (ISL), Peretz 65' (IRS))

Spettacolo a Reykjavik dove ci si gioca il primo posto del gironcino a tre squadre (doveva essere presente la Russia che però non partecipa per le cause note). Vantaggio dei padroni di casa su un'azione tipica islandese in rimessa laterale, ma l'intervallo si chiude in parità dopo una sfortunata deviazione di Gretarsson. Il secondo vantaggio dura soltanto cinque minuti, prima che venga convalidato al VAR la rete di testa al giocatore del Venezia Peretz.

La classifica: Israele 5, Islanda 3, Albania 1 (Russia esclusa dal girone)

Dor Peretz una delle scommesse del multietnico Venezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

LEGA C

GRUPPO 3

Kazakistan-Slovacchia 2-1 (Vorogovskiy 18’ (K), Astanov 39’ (K), Bero 51’ (S))

Azerbaijan-Bielorussia 2-0 (Emreli 76’, Sheydaev 93’)

Priva ancora di Skriniar - il difensore nerazzurro rischia di tornare a campionato già iniziato - la Slovacchia cade sotto i colpi del Kazakistan, ora in fuga verso una probabile promozione. Ospiti rimasti in dieci a pochi minuti dalla fine per un doppio giallo rimediato da Duda nell’arco di 60 secondi. A Baku l’Azerbaijan si scrolla dell’ultima posizione battendo la Bielorussia. Mattatore del match l’attaccante Emreli, subentrato nella ripresa, segnando un gol e servendo l’assist che chiude i discorsi.

La classifica: Kazakistan 10, Slovacchia 6, Azerbaijan 4, Bielorussia 2.

