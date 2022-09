Si è disputata la prima tranche di partite dell'ultima giornata di UEFA Nations League e arrivano i primi verdetti per quanto riguarda le semifinali. A chiudersi sono state le fatiche del gruppo 1 e del gruppo quattro, che hanno quindi le rispettive semifinaliste e le proprie retrocesse. Da lunedì ci saranno invece i match dei gruppi 2 e 3 a completare il quadro.

Croazia top nel gruppo 1, fuori l'Austria

La Croazia vince per 3-1 sull'Austria, condannandola così a restare fanalino di coda del gruppo e a retrocedere in Lega B. Apre le danze Modric al 6', Baumgartner replica subito al 9', poi i croati prendono il largo, seppur privi di Brozovic , e segnano ancora con Livaja al 69' e Lovren al 72'. Si salva dunque, nonostante la sconfitta, la Francia, che aveva un punto in più dell'Austria. I galletti perdono 2-0 contro la Danimarca (gol di Dolberg e Skov Olsen) e dovranno necessariamente fare un bilancio di questa competizione così fallimentare.

Gruppo 4: Olanda alle finals, il Galles saluta

L'Olanda supera il Belgio 1-0 (rete di Van Dijk al 73') e mantiene così la leadership del gruppo 4, prendendosi quindi il posto disponibile per andare a disputare le Final Four. Nell'altra partita, tra Galles e Polonia, i polacchi si impongono per 1-0 con gol di Swiderski al 58' e grazie a questo successo nello scontro diretto la Polonia vola a quota 7 lasciando i britannici a 1, costrinngendoli dunque alla retrocessione.

L'Italia giocherà lunedì 26 alle 20:45 contro l'Ungheria.

