Lega A

Seconda vittoria consecutiva per il Portogallo che piega a Lisbona la Repubblica Ceca. Sblocca il risultato con un'azione di sfondamento Joao Cancelo, raddoppio immediato di Guedes. Una decina di minuti in campo per il milanista Leao. La Spagna tiene il ritmo dei lusitani espugnando Ginevra con una rete di Pablo Sarabia. Prima vittoria per le furie rosse che salgnono al secondo posto del girone, a 2 punti dal Portogallo.

Ad

Pablo Sarabia, Svizzera-Spagna Credit Foto Getty Images

SVIZZERA-SPAGNA 0-1 (13' Sarabia)

PORTOGALLO-REP.CECA 2-0 (33' Cancelo, 38' Guedes)

1. PORTOGALLO 7 2. SPAGNA 5 3. REPUBBLICA CECA 4 4. SVIZZERA 0

Lega B

La Norvegia manca la terza vittoria in altrettante gare, nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo contro la Slovenia. Haaland e compagni restano a secco e si fanno avvicinare dalla Serbia capace di prevalere in casa della Svezia. Decide una rete in mischia di Luka Jovic.

SVEZIA-SERBIA 0-1

NORVEGIA-SLOVENIA 0-0

Lega C

Grecia a punteggio pieno nel gruppo 2, schiantata anche Cipro con un secco 3-0. Bene anche il Kosovo trascinato dalla doppietta di Muriqi, in uscita dalla Lazio. Continua a sorprendere la Georgia che ha vinto tutte le partite del girone, con 12 gol realizzati in 3 sfide. Travolta la Macedonia del Nord, in gol anche il neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. Punto di prestigio per Gibilterra che ferma in casa la Bulgaria.

Khvicha Kvaratskhelia Credit Foto Getty Images

KOSOVO-IRLANDA DEL NORD 3-2

GIBILTERRA-BULGARIA 1-1

GRECIA-CIPRO 3-0

MACEDONIA DEL NORD-GEORGIA 0-3

Lega D

Un blitz al 94' di Anier regala 3 punti pesanti all'Estonia sul campo di Ta'Qali, Malta. Baltici primi nel girone completato da San Marino, senza punti.

MALTA-ESTONIA 1-2

