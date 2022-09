Sandro Tonali con tutta probabilità non potrà prendere parte alla partita di con tutta probabilità non potrà prendere parte alla partita di Nations League di venerdì contro l'Inghilterra : il centrocampista del Milan non ha preso parte alla rifinitura del giovedì con il resto della squadra.

Problema muscolare

Sandro Tonali era giunto a Coverciano con un problemino muscolare, ma nonstante le sue condizioni fisiche imperfette, aveva comunque preso parte agli allenamenti con i compagni sia martedì che mercoledì. In effetti, il centrocampista del Milan aveva partecipato solamente a parte delle sedute, probabilmente a scopo precauzionale. Sempre per la stessa ragione, ovvero per non complicare ulteriormente la sua condizione fisica, non ha preso parte alla rifinitura di oggi e con tutta probabilità salterà anche il match di domani.

Chi gioca?

La prima alternativa a Tonali dovrebbe essere il suo compagno di squadra al Milan, Pobega, ma tra i papabili rientra anche Frattesi, che ha raggiunto il ritiro dopo il forfeit di Verratti.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Emerson; Immobile, Raspadori. Ct: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Ct: Gareth Southgate

Mancini cerca il lato positivo: "Che bravi Gnonto e Scalvini!"

