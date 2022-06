Calcio

Nations League - Tonali: "Una stagione da titolare al Milan mi ha cambiato parecchio, anche in chiave Nazionale"

NATIONS LEAGUE - L'anno scorso non fu portato da Mancini per l'Europeo, ma questa volta - in Nations League - Tonali ci sarà. È diventato un punto fermo del Milan e lo diventerà anche della Nazionale. Tutto merito, dice l'ex centrocampista del Brescia, della stagione da titolare nella squadra Campione d'Italia.

00:00:50, un' ora fa